Домашнее абрикосовое мороженое: как приготовить летний десерт своими руками

Пора абрикосов наступает в середине лета. Этот фрукт вкусный не только в свежем виде. Из него получаются отличные компоты, варенье, начинки для выпечки и мороженое. В состав такого лакомства, приготовленного собственноручно, входят натуральные ингредиенты, которые не принесут вреда организму, пишет Joinfo.ua.
Для холодного десерта подходят не только свежие абрикосы. Вполне сгодятся замороженные, поэтому можете собрать их сейчас и положить в морозильник, чтобы готовить лакомство осенью и зимой. Процесс приготовления довольно прост: можно обойтись и без мороженицы.
Необходимые продукты:
- абрикосы (свежие, замороженные или варенье),
- сливки 30-процентной жирности,
- молоко (жирность не важна),
- сахар и яичные желтки.
Приготовление:
- В самом начале готовим основу. В емкости смешайте три яичных желтка и 120 граммов сахара, перетрите их с помощью венчика или миксера. Смесь должна стать однородной. После того, как вы добились необходимой консистенции, влейте 120 мл молока и снова перемешайте, чтобы сахар окончательно растворился.
- Поставьте емкость на водяную баню, и, постоянно помешивая, заварите основу. Масса должна хорошо загустеть, и для этого вполне будет достаточно десяти минут. Следите за тем, чтобы смесь не переварилась, иначе использовать ее для приготовления мороженого будет нельзя. То есть, снимайте кастрюлю с огня сразу после того, как масса начинает густеть. Консистенция основы похожа на сгущенное молоко.
- Чтобы масса быстрее остыла, поставьте кастрюлю в таз с холодной водой и помешивайте периодически. А пока масса остывает, подготовьте абрикосы. Лучше выбирать зрелые и мягкие. Помойте их и просушите, удалите косточки и размельчите в блендере. Если вы используете варенье, то его потребуется меньше.
- Соедините абрикосы с основой и размешайте до получения однородной массы. Взбейте 400 миллилитров сливок в блендере и введите их в заранее подготовленную смесь. Переложите мороженое в подходящую емкость или разлейте по формам и отправьте в морозильную камеру.
Домашнее мороженое из абрикосов понравится вам и вашим детям. Наслаждайтесь им в жаркую погоду. Приятного вам аппетита!