Домашнее абрикосовое мороженое: как приготовить летний десерт своими руками

Пора абрикосов наступает в середине лета. Этот фрукт вкусный не только в свежем виде. Из него получаются отличные компоты, варенье, начинки для выпечки и мороженое. В состав такого лакомства, приготовленного собственноручно, входят натуральные ингредиенты, которые не принесут вреда организму, пишет Joinfo.ua.