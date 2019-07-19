Трубочки для коктейлей и еще семь основных причин появления морщин вокруг губ

Специалист поделилась с британским онлайн-изданием Daily Mail мнением, что, несмотря на одержимость молодостью и борьбой против признаков старения, области вокруг рта в этой схватке многие почему-то уделяют недостаточное внимание. Но потеря объема губ и появление морщин вокруг них являются одним из самых ранних и наиболее заметных признаков увядания. Доктор также назвала некоторые привычки, избавление от которых поможет замедлить этот процесс.

Ставшие популярными благодаря Instagram и любителям селфи губы уточкой, по словам Рехи Тейлор, прочно вошли в жизнь многих. Но постоянное надувание губ и их выпячивание негативно сказываются на гладкости кожи вокруг рта.

Второе место в антирейтинге заняли трубочки для коктейлей. Потягивание напитков через соломинку «разрушает естественный коллаген в губах и требует постоянного их напряжения», что чревато образованием мелкой сетки морщин.

Также причиной преждевременного старения области вокруг рта может стать обезвоживание. Губы являются прямым отражением нашего здоровья. Когда регенерация тканей происходит правильно, они пухлые и молодые, но обезвоживание организма приводит к их шелушению, сухости и морщинистости. Именно поэтому так важно, чтобы губы были постоянно увлажнены. Самый простой способ – пить много воды и пользоваться бальзамом.

Злоупотребление солнечными ваннами также может стать причиной преждевременного старения области вокруг рта. По словам специалиста, ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать вспышку герпеса, который, в свою очередь, приводит к образованию рубцов и повреждению кожи губ, из-за чего они кажутся старше, чем есть на самом деле. Чтобы снизить риск, стоит использовать бальзам с SPF.

Еще одна причина преждевременного старения – курение, так как повторяющееся движение мышц при затягивании дыма создает эффект «кровотечения» возле краев губ. В идеале, лучше всего отказаться от этой привычки либо заменить сигареты на никотиновые пластыри.

Также доктор Тейлор отметила, что очень многие люди из-за скуки или нервов кусают или жуют губы, но важно избавиться от этой привычки, так как постоянное повреждение их кожи может привести к образованию рубцовой ткани и аномальному клеточному росту.