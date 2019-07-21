Королевское лакомство: как испечь любимый шоколадный торт Елизаветы II

Даррен Макгрэйди, который готовил для королевской семьи в течение 15 лет и был личным шефом Елизаветы, рассказал о ее любимом лакомстве. Это оказался… шоколадный торт. Оказывается, Елизавета — сладкоежка!
«Она всегда съедает его до последнего кусочка. Если, например, королева Елизавета не съела торт в Букингемском дворце и собирается поехать в Виндзорский замок, то остатки десерта едут за ней следом. Я сам лично частенько езжу для нее с куском торта, упакованным в жестяную банку, из Лондона в Виндзор».
Кстати, именно этот знаменитый десерт стал «Тортом жениха» на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц всегда любил пить чай с Елизаветой и с детства пристрастился к нему.
На своем сайте Макгрэйди подробно описал рецепт этого шоколадного шедевра. Оказалось, готовить его просто: даже выпекать ничего не придется.
Ингредиенты:
Для кекса:
- 1/2 чайной ложки масла для смазывания формы
- 220 г сладких крекеров или твердого печенья.
- 110 г несоленого размягченного сливочного масла
- 110 г сахарного песка
- 110 г темного шоколада
- 1 яйцо
Для глазури:
- 220 г темного шоколада и еще примерно 30 г для украшения
Как готовить:
- Слегка смажьте кольцо для торта маслом и поместите его на противень, предварительно застелив бумагой для выпечки.
- Поломайте каждое печенье на кусочки размером примерно с миндальный орех и отложите в сторону.
- В большой миске смешайте масло и сахар, пока смесь не посветлеет. Растопите 100 г темного шоколада и добавьте в эту смесь, постоянно помешивая. Добавьте яйцо и взбейте до однородной массы.
- Положите в смесь кусочки печенья, чтобы они целиком погрузились в нее. Переложите ложкой смесь в кольцо для торта. Главное — чтобы в нижней части будущего торта не оставалось «дыр», потому что потом он перевернется, и низ станет верхушкой.
- Поставьте торт в холодильник минимум на три часа.
- Растопите 220 г темного шоколада на водяной бане или очень медленном огне. Снимите с торта кольцо и переверните торт вверх ногами. Вылейте на него растопленный шоколад и с помощью кулинарной лопатки равномерно распределите его по верху и бокам.
- Дайте глазури застыть при комнатной температуре. Аккуратно переложите торт на тарелку, убрав растекшиеся внизу остатки шоколада. Оставшиеся 30 г шоколада можно растопить или поломать на мелкие кусочки и украсить ими торт.
Кстати, если вы научитесь готовить такой торт, то вполне можете претендовать на место королевского повара. Как раз сейчас Елизавета ищет одного шефа в команду дворца. Платить обещают 22 000 евро в год.