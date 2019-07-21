Вс, 21.07.2019
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Королевское лакомство: как испечь любимый шоколадный торт Елизаветы II

Шоколадный торт

ФОТО: SCANPIX

Даррен Макгрэйди, который готовил для королевской семьи в течение 15 лет и был личным шефом Елизаветы, рассказал о ее любимом лакомстве. Это оказался… шоколадный торт. Оказывается, Елизавета — сладкоежка!

«Она всегда съедает его до последнего кусочка. Если, например, королева Елизавета не съела торт в Букингемском дворце и собирается поехать в Виндзорский замок, то остатки десерта едут за ней следом. Я сам лично частенько езжу для нее с куском торта, упакованным в жестяную банку, из Лондона в Виндзор».

Кстати, именно этот знаменитый десерт стал «Тортом жениха» на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц всегда любил пить чай с Елизаветой и с детства пристрастился к нему.

На своем сайте Макгрэйди подробно описал рецепт этого шоколадного шедевра. Оказалось, готовить его просто: даже выпекать ничего не придется.

Ингредиенты:

Для кекса:

  • 1/2 чайной ложки масла для смазывания формы
  • 220 г сладких крекеров или твердого печенья.
  • 110 г несоленого размягченного сливочного масла
  • 110 г сахарного песка
  • 110 г темного шоколада
  • 1 яйцо

Для глазури:

  • 220 г темного шоколада и еще примерно 30 г для украшения

Как готовить:

  1. Слегка смажьте кольцо для торта маслом и поместите его на противень, предварительно застелив бумагой для выпечки.
  2. Поломайте каждое печенье на кусочки размером примерно с миндальный орех и отложите в сторону.
  3. В большой миске смешайте масло и сахар, пока смесь не посветлеет. Растопите 100 г темного шоколада и добавьте в эту смесь, постоянно помешивая. Добавьте яйцо и взбейте до однородной массы.
  4. Положите в смесь кусочки печенья, чтобы они целиком погрузились в нее. Переложите ложкой смесь в кольцо для торта. Главное — чтобы в нижней части будущего торта не оставалось «дыр», потому что потом он перевернется, и низ станет верхушкой.
  5. Поставьте торт в холодильник минимум на три часа.
  6. Растопите 220 г темного шоколада на водяной бане или очень медленном огне. Снимите с торта кольцо и переверните торт вверх ногами. Вылейте на него растопленный шоколад и с помощью кулинарной лопатки равномерно распределите его по верху и бокам.
  7. Дайте глазури застыть при комнатной температуре. Аккуратно переложите торт на тарелку, убрав растекшиеся внизу остатки шоколада. Оставшиеся 30 г шоколада можно растопить или поломать на мелкие кусочки и украсить ими торт.

Кстати, если вы научитесь готовить такой торт, то вполне можете претендовать на место королевского повара. Как раз сейчас Елизавета ищет одного шефа в команду дворца. Платить обещают 22 000 евро в год.

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