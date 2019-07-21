Королевское лакомство: как испечь любимый шоколадный торт Елизаветы II

«Она всегда съедает его до последнего кусочка. Если, например, королева Елизавета не съела торт в Букингемском дворце и собирается поехать в Виндзорский замок, то остатки десерта едут за ней следом. Я сам лично частенько езжу для нее с куском торта, упакованным в жестяную банку, из Лондона в Виндзор».