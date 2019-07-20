Астрологи назвали идеально совместимые знаки Зодиака

Овен и Лев

Овен и Лев — очень противоречивые знаки Зодиака. Оба любят быть лидерами и имеют тяжелый характер. Астрологи говорят, что если соединить представителей этих двух знаков Зодиака, то они либо поубивают друг друга, либо создадут идеальную семью. Третьего варианта развития отношения в данном союзе не существует. И Лев и Овен хотят занять доминирующую позицию. Они очень вспыльчивые натуры. Если Овен и Лев будут действовать в эмоциональном плане в одном направлении, то их отношения будут на зависть всем.

Рак и Скорпион

Скорпиона редко, кто может понять. И Рак, как раз тот, кто сумеет это сделать. Кроме того, в эмоциональном плане эти знаки Зодиака очень похожи, поэтому им будет комфортно вместе. Скорпион и Рак хорошо понимают друг друга и дают хорошие советы. Рак может пригасить пыл Скорпиона, а в партнере найдет защиту и поддержку. Конечно, вскоре обоим могут надоесть идеальные отношения, но все равно вернутся туда, где им комфортно.

Телец и Дева