Астрологи назвали самые несовместимые между собой знаки Зодиака

Овен и Телец

Смесь этих двух характеров – хуже, чем атомная бомба. Овны не уступают тельцам по упрямству, потому такая пара обречена, к сожалению, на постоянные ссоры. У них также не совпадают и желания, так как Овны любят двигаться дальше, а для Тельцов перемены – самый жуткий страх.

Козерог и Близнецы

Люди этих знаков Зодиака, которые захотят построить романтические отношения, к сожалению, не могут рассчитывать на дальнейшее благоприятное развитие событий. У этих двух личностей совсем разный характер. Например, Козероги отличаются своей консервативностью, тогда как Близнецов так и тянет к приключениям и чему-то новому.

Рак и Водолей

Несовместимость этих знаков Зодиака помешает и этим людям построить отношения и семью. Все дело в том, что люди зодиакального знака Рак предпочитают умиротворение, они большие домоседы. Для них нет ничего лучше, чем провести вечер за просмотром сериала с кружкой кофе, или чая. Водолеям же хочется блистать на танцполе в ночных клубах, проводить время в шумной компании, приглашать друзей в гости. Таким людям и правда будет достаточно сложно жить под одной крышей.

Весы и Рыбы

Испортить отношения Весов и Рыб также может несходство в характере. Весы – очень правильные люди, которые всегда ищут в той, или иной ситуации логику и оптимальное решение. Рыбы – самые большие паникеры, а в силу своего робкого сердца могут быть даже истеричками. Не стоит заводить такие отношения, зная, что двум партнерам не ужиться вместе – семью таким образом точно не получится создать.

Стрелец и Скорпион