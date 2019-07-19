Пт, 19.07.2019

«Норм прикид»: MARUV показала, в чем ходит на отдыхе

Певица Maruv

ФОТО: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com

Певица Анна Корсун (MARUV) похвасталась отдыхом в турецкой Анталье. В Инстаграм звезда опубликовала яркие фото из поездки. В кадре, кроме самой Анны, появляется ее муж Александр Корсун и девушки из балета MARUV. Сама Анна позирует в неожиданном «отпускном» образе - на девушке вязанное «пляжное» и красные мужские шлепанцы NIKE, пишет Ivona.

«Мои турецкие каникулы», - написала MARUV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники отметили, что певица в таком наряде выглядит замечательно - «норм прикид», - написали в Сети.

Муж певицы, Александр Корсун также поделился фото с супругой - на нем она появляется в леопардовом наряде и очках, украшенных жемчужинами.

«My Pussy Queen 👑», - написал Александр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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