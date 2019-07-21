Как надолго сохранить загар: семь практичных советов и три рецепта

Первое, что важно запомнить: стойкость вашей смуглости зависит от того, как долго вы загорали. Если вы уделили этому процессу лишь две недели или меньше, вероятность того, что ваш загар будет держаться долго, не очень высока. Однако существуют средства, способные «закрепить» ваш успех и продлить жизнь красивому золотистому оттенку кожи, и советы для поддержания загара, пишет Ivona.

1. Используйте косметические средства без SLS и SLES

Особенно это касается гелей для душа и средств для умывания. Сульфаты SLS и SLES используют в косметических средствах для образования обильной пены. Также они обладают сильными очищающими свойствами, которые зачастую приводят к чрезмерному высушиванию кожи. Обильное увлажнение - первый шаг к длительному сохранению загара. Поэтому дерматологи советуют на время отказаться от гигиенических и косметических средств, содержащих SLS и SLES, в пользу тех, в состав которых входят эфирные масла и более мягкие моющие компоненты.

2. Витамин А

Пересмотрите свой рацион, ваша пища должна быть насыщенной витамином А (бета-каротином), который способен закрепить ваш загар надолго. Диета для стойкого загара должна содержать, помимо прочего, яичные желтки, фрукты и овощи красного, оранжевого и желтого цветов, молоко и молочные продукты. Не советуют увлекаться подобными продуктами аллергикам и людям с очень светлой кожей (их загар может приобрести неприятный желтоватый оттенок).

3. Никакой восковой эпиляции Или шугаринга.

Придется на время вернуться к старому доброму бритвенному станку, так как он оказывает менее травматическое воздействие на верхние слои кожи. Эпиляция и шугаринг имеют сильный отшелушивающий эффект, из-за которого загар на обработанных местах будет сходить гораздо быстрее.

4. Ванны с морской солью

Принимайте регулярно ванны с морской солью и капелькой эфирного или растительного масла (например, оливкового). Во-первых - это отличный релакс после тяжелого дня и модно представить, что вы все еще на море. Во-вторых, такая процедура улучшает кровоток в верхних слоях кожи, что замедляет отшелушивание и обеспечивает со временем равномерное выцветание загара. Вода в такой ванной должна быть комфортной температуры 36-38 градусов. После водных процедур обязательно воспользуйтесь любимым увлажняющим средством: лосьоном или маслом для тела, кремом и т.д.

5. Контрастный душ

Поклонницам бань и саун придется отказаться от этих процедур, если они желают сохранить свой морской загар как можно дольше - высокие температуры способствуют отслоению эпидермиса. Начните утро с контрастного душа. Он прекрасно бодрит и тонизирует кожу, что замедляет отшелушивание.

6. Кремы с чередой, ромашкой, геранью и кофе