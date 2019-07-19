«Живая Барби» Валерия Лукьянова уверена, что полнота и старение заразны

«Чужие клетки, гены, слюна-моча и слизь! Если вы этого не видите, не значит, что этого нет. Каким бы ни был дорогим отель, как бы часто не меняли воду, но если там был хоть один человек, кроме меня, я против. Зачем мне чужие отходы жизнедеятельности?» — заявила девушка в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).