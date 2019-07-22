Продукты, после которых может ухудшиться настроение

Есть некоторые продукты, которые могут повышать настроение и их обязательно нужно включать в свой рацион, к примеру молочный шоколад, заменив на черный шоколад можно улучшить прилив энергии и эндорфинов.

Список продуктов, которые могут ухудшить настроение:

Макаронные изделия из рафинированной муки. Такие продукты лучше всего если кушать, то редко, так как именно у макаронов такого сорта высокий гликемический индекс. И когда съедает человек порцию этого блюда, то в его кровь выбрасывается определенное количество сахара, что может вызывать повышенную тревогу и депрессию у тех, кто часто чувствует грусть.

Лучше покупать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

Паслёновые овощи. К этому семейству овощей относят томаты, баклажаны, картофель. И здесь важно понимать, что в большом количестве их лучше не употреблять при первом их появлении в ящиках на рынке. Так, как в эти продукты добавляют пестициды, которые могут быть токсичны, особенно не рекомендуется кушать много этих продуктов беременным женщинам.

Копчёные изделия. К копчёным изделиям как правило относят колбасы, а также выдержанные сыры. Все эти продукты проходят процесс — выдержки, другими словами процесс брожения.

Именно в этот период все белки, которые содержаться в этих продуктах расщепляются на амины и одним из этих аминов является гистамин. И когда человек часто употребляет в пищу колбасы и всякие копчёные продукты, у него может повыситься выброс адреналина в кровь, что может вызвать неспокойный сон ночью.

Лучше ограничить употребление этих продуктов.

Сладкая кукуруза. Этот продукт полезен для здоровья, но вот тем, у кого часто возникают головные боли, лучше его не употреблять, или ограничить порцию. В кукурузе содержаться так называемые сахара, которые могут влиять на то,что у человека возникает головная боль.