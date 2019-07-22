Продукты, после которых может ухудшиться настроение

Каждому человеку хочется чувствовать себя здоровым и счастливым, но вот не всегда человек хочет обращать внимание на то, что он кушает, мало того, продукты могут повлиять даже на настроение, оно может ухудшиться, если регулярно не обращать внимание на блюда, пишет Rsute.ru.
Есть некоторые продукты, которые могут повышать настроение и их обязательно нужно включать в свой рацион, к примеру молочный шоколад, заменив на черный шоколад можно улучшить прилив энергии и эндорфинов.
Список продуктов, которые могут ухудшить настроение:
Макаронные изделия из рафинированной муки. Такие продукты лучше всего если кушать, то редко, так как именно у макаронов такого сорта высокий гликемический индекс. И когда съедает человек порцию этого блюда, то в его кровь выбрасывается определенное количество сахара, что может вызывать повышенную тревогу и депрессию у тех, кто часто чувствует грусть.
Лучше покупать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.
Паслёновые овощи. К этому семейству овощей относят томаты, баклажаны, картофель. И здесь важно понимать, что в большом количестве их лучше не употреблять при первом их появлении в ящиках на рынке. Так, как в эти продукты добавляют пестициды, которые могут быть токсичны, особенно не рекомендуется кушать много этих продуктов беременным женщинам.
Копчёные изделия. К копчёным изделиям как правило относят колбасы, а также выдержанные сыры. Все эти продукты проходят процесс — выдержки, другими словами процесс брожения.
Именно в этот период все белки, которые содержаться в этих продуктах расщепляются на амины и одним из этих аминов является гистамин. И когда человек часто употребляет в пищу колбасы и всякие копчёные продукты, у него может повыситься выброс адреналина в кровь, что может вызвать неспокойный сон ночью.
Лучше ограничить употребление этих продуктов.
Сладкая кукуруза. Этот продукт полезен для здоровья, но вот тем, у кого часто возникают головные боли, лучше его не употреблять, или ограничить порцию. В кукурузе содержаться так называемые сахара, которые могут влиять на то,что у человека возникает головная боль.
А для того, чтобы улучшить свое настроение нужно ввести в свой рацион больше разнообразной пищи, к примеру, брокколи, жирные сорта рыб, горький шоколад, женьшеневый чай.