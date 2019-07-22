Как правильно бегать: топ-5 наиболее часто совершаемых ошибок

Тот, кто принимает решение заняться бегом, считает, что чем большие нагрузки он получит, тем лучше. Но это не так. Во время такой активности задействуются все группы мышц, что, безусловно, хорошо. Но излишне усердствуя, можно довести себя до истощения, а еще хуже – до сердечного приступа. Как избежать ошибок, пояснит Joinfo.ua.

1. Выбирайте правильную одежду и обувь

Вопрос одежды и обуви для бега не лежит в плоскости стиля и самых дорогих брендов. Вполне понятно, что женщины хотят хорошо выглядеть даже во время пробежек и независимо от погоды. Но комфорт – прежде всего! Неудобная обувь причиняет ужасные боли ногам, искажает походку и осанку, оставляет мозоли, которые будут видны в сандалиях в течение многих дней.

Что касается одежды, всегда выбирайте ее в соответствии с погодными условиями, чтобы не простудиться и не перегреться. Многие думают, что укутавшись потеплее, когда на улице +40, они смогут быстрее похудеть. Жара не растапливает жировые отложения. В такой экипировке вы устанете, начнете нервничать, а в итоге махнете рукой на тренировки. Чтобы чувствовать себя комфортно, надевайте одежду, пошитую из «дышащих» тканей. Это может быть не только лен или хлопок, но и искусственный материал.

2. Не бегайте во время болезни

Некоторые так усердствуют, стремясь отточить формы своей фигуры, что отправляются на пробежку во время простуды или другого недуга. После таких нагрузок можно заболеть еще больше.

Каждый человек индивидуален. Есть и такие люди, которые нечувствительны к боли и повышению температуры тела. Если вы относитесь к их числу, и полагаете, что пробежки вам не повредят даже во время ухудшения самочувствия, все равно не рискуйте. Лучше выполните дома несколько несложных упражнений, от которых будет больше пользы.

3. Завершайте пробежку правильно

Одной из самых важных вещей является правильное завершение тренировки. Мы часто жалуемся на травмы и напряжение в мышцах. Чтобы эти неприятности не давали о себе знать, сделайте в конце упражнения на растяжку, в которых нуждаются все группы мышц.

Вместо этого некоторые предпочитают просто замедлить темп. Никакого результата это не дает. Ваши мышцы и суставы начнут болеть со временем. И тогда вам уж точно будет не до пробежек.

4. наращивайте скорость

Вас переполняет энергия и вы хотите бежать как можно быстрее, чтобы сэкономить время? Хорошо подумайте, прежде чем делать это. Быстрый бег не для ежедневной тренировки, и даже профессиональные спортсмены не позволяют себе увлекаться этим занятием. Они ускоряют темп лишь изредка.

Никто не спорит: долгие и медленные тренировки иногда скучны, но они оказывают на тело лучшее действие. Главное преимущество заключается в том, что мы, таким образом, сжигаем жировые отложения. Немаловажно и то, что ритм сердца увеличивается постепенно: мы не напрягаем его внезапно.

5. Пейте больше воды

Во время бега организм человека расходует слишком много жидкости, поэтому ее запас надо регулярно пополнять. Но делать это рекомендуется во время тренировок, а не перед ними. Есть наполнить желудок едой или водой, то вы будете чувствовать себя очень и очень некомфортно. Чувствуете сильный голод перед тренировкой? Тогда позвольте себе фрукты или овощи в небольших количествах.

Возьмите с собой на пробежку бутылку воды, а поесть вы сможете и по возвращению домой. Не забывайте о правильном питьевом режиме. Взрослый человек должен выпивать полтора литра воды в сутки, а если вы занимаетесь бегом, то эту норму следует увеличить, особенно в теплое время года.