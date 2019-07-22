ТОП-5 худших советов лучших подруг

1. «Заставь его ревновать!»

Конечно, последующий за этим вечер будет ярким и полным зловещих планов на тему «как заставить его ревновать». Однако этот совет является одним из самых вредных и опасных. Разные мужчины справляются со своей ревностью по-разному, и предугадать их реакцию практически невозможно. Беспричинная ревность, несомненно, способно повысить вашу ценность в глазах мужчины, а может и уронить на самое дно. Стоит ли так рисковать?

2. «Ты что, платишь за себя в кафе? Этим должен заниматься мужчина!»

Нет, не должен. И вы ему ничего не должны. Это - нормальная ситуация для здоровых отношений. Если вы находитесь в затруднительном финансовом положении, вы можете обсудить это, но не нужно ожидать, что он обязан решать все ваши проблемы. Самостоятельная оплата совместного счета должна быть его самостоятельным и искренним решением. Не нужно внушать партнеру чувство долга, иначе он однажды потребует того же от вас (и хорошо, если это будет счет в ресторане).

3. «Ну и что, что обижает? Зато не одна!»

Женщины могут быть удивительно терпеливыми и часто не уходят от мужчин, которые их обижают. Мысль о том, что несчастливые отношения лучше, чем никаких отношений - неправильна и потенциально опасна. Нужно уметь ценить себя и трезво рассудить, что дают вам эти отношения и есть ли у них счастливое будущее. Ваша социальная ценность в глазах ближайшего окружения едва ли снизится, если вы однажды уйдете от манипулятора или драчуна, который истязал вас годами.

4. «Он никак не сделает тебе предложение. Поставь ультиматум!»

Всему свое время. Естественно, вопрос женитьбы можно обсудить, но лишь в контексте личного отношения к институту брака: планируется ли он вообще, каким он видит свое будущее и есть ли в нем место для вас и т.д. Заставлять, ставить ультиматумы нельзя в любом случае, даже не касающемся свадьбы. И решение принимать должны вы, как пара, а не ваша подруга, как незримый участник этих отношений. То что вы мысленно уже нянчите ваших четверых детей и варите ему борщи вовсе не значит, что он морально и материально готов к вступлению в семейную жизнь. Дайте ему время.

5. «Не можешь добиться своего? Закати скандал!»