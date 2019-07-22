Лучшая летняя диета для «сжигания жиров»

Диетологи изучили множество способов для похудения. В ходе экспериментов они нашли самую действенную летнюю диету, которая «испаряет жиры», пишет Medikforum.ru.
Эту диету специалисты назвали «Светофор». По их словам, правильное использование этой диеты и соблюдение всех рекомендаций помогут похудеть буквально за несколько недель.
В принцип диеты положены основы «светофора»: в течение двух недель необходимо употреблять в пищу только красные, желтые и зеленые овощи и фрукты. Например, в первый день употреблять в пищу только красные продукты: помидоры, красные яблоки, вишню, малину и так далее; во второй день диеты рекомендуется есть только желтые овощи и фрукты: перец, ананасы, бананы, желтые яблоки; в третий день – зеленые: горошек, киви, огурцы, авокадо, кабачки.
При этом диетологи рекомендуют физические нагрузки. По их словам, применяя эту диету, можно быстро избавиться от шести килограммов лишнего веса.
Cпециалисты отмечают, что применять эту диету достаточно всего три дня в неделю. В остальные дни лучше отказаться от большого количества мучных изделий, от жирных, острых и сладких продуктов.