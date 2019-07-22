Самые черствые в любовных отношениях знаки Зодиака

Козерог

Один из самых черствых знаков Зодиака, который никогда первым не скажет слова любви. Они редко говорят о том, о чём думают на самом деле, очень скрытные, у них вместо сердца настоящая льдинка, порой бывают ранимыми и не интересными. У таких людей трудно допроситься признания. Даже с самого раннего детства, Козероги редко улыбались и выражали свою доброту.

Скорпион

Данный знак Зодиака называют самым скрытным и необычным знаком Зодиака, который не любит на весь мир кричать «Я тебя люблю». Если влюбились, то это будет тих и скромно. Они даже могут не признаться в своих чувствах, никогда не говорят нежных слов. Они знают, что такое поведение не задержит возле них их половинку, но ничего с собой не могут поделать, так как считают, что выражать эмоции стоит только в крайних случаях.

Близнецы