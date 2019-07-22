Самые черствые в любовных отношениях знаки Зодиака

Пока люди готовы ради любимого человека совершить различные подвиги, существуют знаки Зодиака, которые редко проявляют свои чувства. Для них важно, чтобы им уделяли большое внимание, пишет Rsute.ru.
Козерог
Один из самых черствых знаков Зодиака, который никогда первым не скажет слова любви. Они редко говорят о том, о чём думают на самом деле, очень скрытные, у них вместо сердца настоящая льдинка, порой бывают ранимыми и не интересными. У таких людей трудно допроситься признания. Даже с самого раннего детства, Козероги редко улыбались и выражали свою доброту.
Скорпион
Данный знак Зодиака называют самым скрытным и необычным знаком Зодиака, который не любит на весь мир кричать «Я тебя люблю». Если влюбились, то это будет тих и скромно. Они даже могут не признаться в своих чувствах, никогда не говорят нежных слов. Они знают, что такое поведение не задержит возле них их половинку, но ничего с собой не могут поделать, так как считают, что выражать эмоции стоит только в крайних случаях.
Близнецы
Один и самых холодных и непредсказуемых знаков Зодиака, которые о любви говорят лишь один раз и то, маме или детям. Любимому человеку придётся сильно попотеть, чтобы услышать признание или романтическое свидание. Близнецы уверенны, что нежность и ласку должны дарить только те люди, которые в них влюблены.