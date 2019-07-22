Рецепт от Юлии Высоцкой: секрет приготовления хрустящего и ароматного горчичного пирога

Горчичный пирог по рецепту Юлии Высоцкой просто создан для того, чтобы его скорее испечь и попробовать. Стоит отметить, что горчица в нем даже не чувствуется, поэтому блюдом могут наслаждаться как взрослые, так и дети, рассказывает Joinfo.ua. Обязательно сохраните этот рецепт и поделитесь им с друзьями.
Ингредиенты:
- 300 г пшеничной муки,
- 190 г сливочного масла,
- 100 г сметаны,
- одно куриное яйцо,
- половина чайной ложки сахарного песка
- четверть чайной ложки морской соли.
Для начинки:
- 3 яйца,
- 100 г грюйера,
- 200 мл 23% сливок,
- 100 мл молока,
- 3 столовые ложки горчицы,
- одна чайная ложка сметаны,
- щепотка черного молотого перца и соли.
Процесс приготовления:
- Первым делом, займитесь приготовлением теста и не забудьте разогреть духовку до 170–180°С.
- Просейте муку, добавьте 180 г охлажденного сливочного масла и хорошенько его порубите. Затем перемешайте все до однородной крошки.
- Сделайте в центре углубление и добавьте 1 ч. ложку сметаны, 1 яйцо, сахар, 1/4 ч. ложки морской соли. Замесите тесто, скатайте его в шар, заверните пищевой пленкой и положите на час в холодильник.
- Не спешите выбрасывать оставшейся сливочное масло. Смажьте им разъемную форму для выпечки.
- По истечению времени достаньте тесто из холодильника, раскатайте его, выложите в форму, сформируйте высокие бортики и проткните вилкой в нескольких местах.
- Отправьте его в разогретую духовку на 10 минут. Далее на крупной терке натрите грюйер и приготовьте начинку.
- Взбейте яйца вместе с молоком, сливками, сметаной, горчицей и натертым сыром, посолите и поперчите. Выложите начинку на тесто и выпекайте 30-40 минут.
Приятного аппетита!