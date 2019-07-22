Рецепт от Юлии Высоцкой: секрет приготовления хрустящего и ароматного горчичного пирога

Горчичный пирог по рецепту Юлии Высоцкой просто создан для того, чтобы его скорее испечь и попробовать. Стоит отметить, что горчица в нем даже не чувствуется, поэтому блюдом могут наслаждаться как взрослые, так и дети, рассказывает Joinfo.ua. Обязательно сохраните этот рецепт и поделитесь им с друзьями.