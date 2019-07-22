Пн, 22.07.2019
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  • Рецепт от Юлии Высоцкой: секрет приготовления хрустящего и ароматного горчичного пирога

Рецепт от Юлии Высоцкой: секрет приготовления хрустящего и ароматного горчичного пирога

Горчичный пирог от Юлии Высоцкой.

ФОТО: Instagram

Горчичный пирог по рецепту Юлии Высоцкой просто создан для того, чтобы его скорее испечь и попробовать. Стоит отметить, что горчица в нем даже не чувствуется, поэтому блюдом могут наслаждаться как взрослые, так и дети, рассказывает Joinfo.ua. Обязательно сохраните этот рецепт и поделитесь им с друзьями.

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной муки,
  • 190 г сливочного масла,
  • 100 г сметаны,
  • одно куриное яйцо,
  • половина чайной ложки сахарного песка  
  • четверть чайной ложки морской соли.

Для начинки:

  • 3 яйца,
  • 100 г грюйера,
  • 200 мл 23% сливок,
  • 100 мл молока,
  • 3 столовые ложки горчицы,
  • одна чайная ложка сметаны,
  • щепотка черного молотого перца и соли.

Процесс приготовления:

  1. Первым делом, займитесь приготовлением теста и не забудьте разогреть духовку до 170–180°С.
  2. Просейте муку, добавьте 180 г охлажденного сливочного масла и хорошенько его порубите. Затем перемешайте все до однородной крошки.
  3. Сделайте в центре углубление и добавьте 1 ч. ложку сметаны, 1 яйцо, сахар, 1/4 ч. ложки морской соли. Замесите тесто, скатайте его в шар, заверните пищевой пленкой и положите на час в холодильник.
  4. Не спешите выбрасывать оставшейся сливочное масло. Смажьте им разъемную форму для выпечки.
  5. По истечению времени достаньте тесто из холодильника, раскатайте его, выложите в форму, сформируйте высокие бортики и проткните вилкой в нескольких местах.
  6. Отправьте его в разогретую духовку на 10 минут. Далее на крупной терке натрите грюйер и приготовьте начинку.
  7. Взбейте яйца вместе с молоком, сливками, сметаной, горчицей и натертым сыром, посолите и поперчите. Выложите начинку на тесто и выпекайте 30-40 минут.

Приятного аппетита!

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