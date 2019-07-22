Почему нельзя мыть яйца и как правильно с ними обращаться

Зачем моют яйца после покупки

Многие хозяйки совершают одну ошибку, после покупки яиц в магазине или домашние на рынки у милых бабушек, придя домой обязательно их намывают. Это делается не только из любви к чистоте, но главная причина это боязнь серьезной инфекции сальмонеллы. Эта опасность идет от курицы, которую неправильно содержали и кормили. Сами снесенные яйца опасности не несут, но эта инфекция может находиться на их поверхности в особенности, если на них присутствует куриный помет. Так как скорлупа может быть зараженной этой серьезной инфекцией, многие хозяйки совершают одну и ту же ошибку, это мытье скорлупы.

В Европе с данной проблемой борются серьезно. Перед запуском яиц в продажу их оболочка проходит обеззараживающую процедуру. Такие яйца не совсем хороши для использования. Потому как оно становится незащищенным от внутренних инфекций. Также сокращается значительно срок хранения.

Почему нельзя мыть яйца

Как бы ни хотелось милым женщинам, чтобы такой продукт питания как яйца хранился в их холодильнике в чистом виде. Мыть их не рекомендуется. Дело все в том, что на данном продукте существует специальный защитный слой, который при мытье может исчезнуть и тем самым существенно сократить сроки хранения яиц. К примеру, яйца, которые не прошли обработку, могут легко пролежать в прохладном месте около 30 дней, а вот мытые меньше недели.

Касаемо хранения яиц понятно. Но перед использованием специалисты все же советуют их мыть. Такие меры предохранят от опасных инфекций, которые могут быть на поверхности скорлупы и нанести организму человеку серьезные проблемы. Так что если решили пожарить или отварить яйца стоит их помыть, а вот хранить их лучше все же в естественном виде.

Рекомендации по хранению и использованию яиц

Каждый человек перед покупкой яиц должен ознакомиться с правилами хранения и использования данного продукта. Такие меры необходимы, чтобы защитить себя и семью от угрозы подцепить такую неприятную инфекция как сальмонелла.

Важные нюансы в использовании яиц для хозяек

Такой продукт питания как яйца не должен иметь какие-то дефекты. Скорлупа защищает его от проникновения инфекции непосредственно в сам продукт питания. Если есть трещины, то это повышает шансы заражения инфекциями. Используя яйца необходимо полностью избавиться от ее скорлупы. Все, что взаимодействовало с ней необходимо придать обработке с моющим средством и уксусом. Хранить яйца необходимо в прохладном месте, лучше всего это будет холодильник. Там они не должны соприкасаться с другими продуктами. Также специалисты не советуют хранить их на дверце, так как температура там постоянно меняется и есть риск, что яйца испортятся.

Специалисты не рекомендуют отдавать предпочтение яйцам из огромных птицефабрик.