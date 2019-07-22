Лунный календарь стрижек на август 2019

Лунный календарь на август 2019

1 августа - в этот день лучше отказаться от смены имиджа. Это может негативно сказаться на твоей карьере.

2 августа - если хочешь записаться в салон, то только к опытному специалисту. Иначе можешь пожалеть о стрижке.

3 августа - стрижка в этот день может принести проблемы со здоровьем.

4 августа - хорошее время для того, чтобы освежить кончики волос.

5 августа - можно смело решаться на эксперименты с длиной.

6 августа - воздержись от походов в парикмахерскую.

7 августа - стрижка в этот день добавит тебе уверенности.

8 августа - не стоит записываться на стрижку.

9 августа - нейтральный день.

10 августа - перемены в стиле могут негативно сказаться на личной жизни.

11 августа - в этот день, наоборот, перемены привлекут внимание противоположного пола.

12 августа - после экспериментов в этот день волосы долгое время будут здоровыми и сияющими.

13 августа - не стриги волосы в этот день, если не хочешь перемен в худшую сторону.

14 августа - нейтральный день.

15 августа - хороший день для радикальных перемен.

16 августа - согласно лунному календарю, в этот период нежелательно менять имидж.

17 августа - воздержись от стрижек.

18 августа - смена образа может навредить карьере.

19 августа - в этот день можно лишь освежить кончики волос.

20 августа - в этот день перемены пойдут на пользу.

21 августа - нейтральный день.

22 августа - смена прически в этот день может негативно повлиять на здоровье.

23 августа - можно немного освежить кончики волос.

24 августа - резкие перемены в образе привлекут интерес представителей противоположного пола.

25 августа - если ты уже записалась на стрижку, то лучше отмени поход в салон.

26 августа - воздержись от перемен.

27 августа - стрижка придаст сил и уверенности.

28 августа - нейтральный день.

29 августа - стрижка в этот день послужит толчком для неприятных перемен.

30 августа - можно освежить кончики волос.