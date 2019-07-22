Лунный календарь стрижек на август 2019

Август - самое время кардинально сменить имидж? Может быть и так, но лучше посоветоваться с лунным кадендарем, советует Tochka.net.
Лунный календарь на август 2019
1 августа - в этот день лучше отказаться от смены имиджа. Это может негативно сказаться на твоей карьере.
2 августа - если хочешь записаться в салон, то только к опытному специалисту. Иначе можешь пожалеть о стрижке.
3 августа - стрижка в этот день может принести проблемы со здоровьем.
4 августа - хорошее время для того, чтобы освежить кончики волос.
5 августа - можно смело решаться на эксперименты с длиной.
6 августа - воздержись от походов в парикмахерскую.
7 августа - стрижка в этот день добавит тебе уверенности.
8 августа - не стоит записываться на стрижку.
9 августа - нейтральный день.
10 августа - перемены в стиле могут негативно сказаться на личной жизни.
11 августа - в этот день, наоборот, перемены привлекут внимание противоположного пола.
12 августа - после экспериментов в этот день волосы долгое время будут здоровыми и сияющими.
13 августа - не стриги волосы в этот день, если не хочешь перемен в худшую сторону.
14 августа - нейтральный день.
15 августа - хороший день для радикальных перемен.
16 августа - согласно лунному календарю, в этот период нежелательно менять имидж.
17 августа - воздержись от стрижек.
18 августа - смена образа может навредить карьере.
19 августа - в этот день можно лишь освежить кончики волос.
20 августа - в этот день перемены пойдут на пользу.
21 августа - нейтральный день.
22 августа - смена прически в этот день может негативно повлиять на здоровье.
23 августа - можно немного освежить кончики волос.
24 августа - резкие перемены в образе привлекут интерес представителей противоположного пола.
25 августа - если ты уже записалась на стрижку, то лучше отмени поход в салон.
26 августа - воздержись от перемен.
27 августа - стрижка придаст сил и уверенности.
28 августа - нейтральный день.
29 августа - стрижка в этот день послужит толчком для неприятных перемен.
30 августа - можно освежить кончики волос.
31 августа - стрижка в этот день привлечет к тебе мужчин.