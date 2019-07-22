Сексуальная модель продемонстрировала самый стильный купальник этого лета

Несмотря на то, что стиль Хейли явно не для всех, девушка продемонстрировала самый востребованный купальник на лето 2019, пишет Tochka.net. Эта модель принадлежит бренду ROXY, а Хейли работает с брендом и фотографировалась в купальнике для lookbook компании.

В чем секрет купальника?

Модный купальник 2019, который понравится всем без исключения, достаточно простой. Это слитная модель, с принтом в вертикальную полоску. Такой рисунок позволяет визуально вытянуть фигуру (да-да, мы знаем, что Хейли нечего вытягивать) и притянет миллион заинтересованных взглядов на пляже.