Пн, 22.07.2019
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Сексуальная модель продемонстрировала самый стильный купальник этого лета
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Хейли Бибер. Модель.

ФОТО: Instagram

Хейли Бибер бесспорно одна из самых стильных моделей в Америке. У девушки очень нестандартный подход к выбору одежды.

Несмотря на то, что стиль Хейли явно не для всех, девушка продемонстрировала самый востребованный купальник на лето 2019, пишет Tochka.net. Эта модель принадлежит бренду ROXY, а Хейли работает с брендом и фотографировалась в купальнике для lookbook компании. 

В чем секрет купальника?

Модный купальник 2019, который понравится всем без исключения, достаточно простой. Это слитная модель, с принтом в вертикальную полоску. Такой рисунок позволяет визуально вытянуть фигуру (да-да, мы знаем, что Хейли нечего вытягивать) и притянет миллион заинтересованных взглядов на пляже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Скорее отправляйся на шоппинг за новым купальником. Мы то знаем, что выбрать правильное бикини на пляж сложнее, чем хорошую гостиницу в Анталии. 

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