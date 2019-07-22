Сексолог и гинеколог рассказывают о плюсах и минусах менструальной чаши

«Менструальную чашу я выбирала исходя из количества выделений и того, что не рожала. У меня узкий таз, поэтому решила выбрать именно небольшой размер и не прогадала, чаша подошла по размеру. Она никогда полностью не наполнялась и не протекала. Меняла после 8—10 часов ношения. Если у тебя возникают дискомфорт и боль, следует поменять чашу, выбрать меньшего размера. Чаши могут не подойти из-за индивидуальных особенностей физиологии, например, давить на мочевой пузырь», - объясняет сексолог Мира Лисовская.

Еще из плюсов — экономия. Не нужно каждый месяц бежать в магазин и покупать женские девайсы. Чаши многоразовые, и их можно использовать 5 лет.

Если сравнивать с тампонами и прокладками, то по принципу работы они схожи с первыми. Прокладки мне никогда особо не нравились из-за неприятных ощущений, тем более влажная среда — благоприятное условие для развития микробов. Что касается тампона, то чаша удерживает жидкости больше. Менять надо не так часто (в зависимости от количества выделений). И в отличие от тампона она не впитывает воду, если, например, ты плаваешь.