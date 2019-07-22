Сексолог и гинеколог рассказывают о плюсах и минусах менструальной чаши

Современные менструальные чаши изготавливают из медицинского силикона или термопластичного эластомера — материалов, которые, по словам производителей, не вредят женского организму. Многие магазины предлагают подобрать индивидуальную чашу по размеру, форме и цвету. Некоторые бренды еще и напирают на пользу для экологии — это многоразовое средство в отличие от более традиционных тампонов и прокладок, которыми не воспользуешься несколько раз, пишет Lady.mail.ru. На словах звучит отлично, но что думают эксперты по поводу подобного средства гигиены?
«Менструальную чашу я выбирала исходя из количества выделений и того, что не рожала. У меня узкий таз, поэтому решила выбрать именно небольшой размер и не прогадала, чаша подошла по размеру. Она никогда полностью не наполнялась и не протекала. Меняла после 8—10 часов ношения. Если у тебя возникают дискомфорт и боль, следует поменять чашу, выбрать меньшего размера. Чаши могут не подойти из-за индивидуальных особенностей физиологии, например, давить на мочевой пузырь», - объясняет сексолог Мира Лисовская.
Еще из плюсов — экономия. Не нужно каждый месяц бежать в магазин и покупать женские девайсы. Чаши многоразовые, и их можно использовать 5 лет.
Если сравнивать с тампонами и прокладками, то по принципу работы они схожи с первыми. Прокладки мне никогда особо не нравились из-за неприятных ощущений, тем более влажная среда — благоприятное условие для развития микробов. Что касается тампона, то чаша удерживает жидкости больше. Менять надо не так часто (в зависимости от количества выделений). И в отличие от тампона она не впитывает воду, если, например, ты плаваешь.
«Может случиться так, что чаша не раскроется внутри, обязательно проверяй это, проведя пальцем внутри вокруг чаши. Если есть складки, значит, не раскрылась», - предупреждает Мира Лисовская.
Мнением по поводу нашумевшего приспособления поделилась практикующий врач акушер-гинеколог, врач УЗИ и консультант послеродового восстановления Анна Поволоцкая:
«Как врач-гинеколог, я против чаши, не пользовалась лично и не рекомендую. Во-первых, ходить полдня с инородным телом, как это рекомендует производитель чаши (до 12 часов), не самая хорошая идея. Дезинфицировать ее нужно гораздо чаще (желательно через 4—6 часов) и просто помыть ее с мылом недостаточно.
Чаши необходимо стерилизовать перед повторным использованием по 5—10 минут, что совершенно неудобно в рабочие будни.
«Во-вторых, кровь — отличная питательная среда для микроорганизмов, и в этом «рассаднике инфекций» плещется шейка матки. При заболеваниях шейки матки (эрозии, полипах, дисплазии) применение чаш нежелательно. Тот же совет относится и к женщинам с опущением стенок влагалища или с объемными образованиями (кистами, перегородками)», - говорит врач-гинеколог.
«В-третьих, существует такое понятие как синдром токсического шока (СТШ), ношение инородного тела более 8 часов может его спровоцировать. СТШ — это опасное, хоть и редкое осложнение бактериальной инфекции, чаще всего вызванное золотистым стафилококком. Последствия самые разнообразные, вплоть до летального исхода». -заключает врач.
Какой бы вариант ответа ты ни выбрала, проконсультируйся со специалистом. Врач поможет подобрать правильный размер и даст общие рекомендации по применению.