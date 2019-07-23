Лайфхак от Седоковой: как сделать эффект «пухлых губ»

Певица устала читать комментарии о том, что она злоупотребляет «уколами красоты» и решила поделиться своим секретом, рассказывает Пятый канал.
Певица Анна Седокова выложила в Instagram «обучающий» ролик по увеличению губ. В нем артистка наглядно продемонстрировала, как она обычно делает свои губы более объемными при помощи лишь одних карандашей и помад. Таким образом Седокова решила ответить недоброжелателям, которые то и дело обвиняют ее в злоупотреблении «уколами красоты»
«Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментариях, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их накачиваю», — написала певица под видео, шутливо добавив, что делится «любимой технологией сестер Кардашян».
Когда в 600 раз я прочла о себе в комментах, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их накачиваю. Эта технология любимая сестёр Кардашьян. Вам понадобятся два моих любим карандаша - #mac #halfred для контура и #whirl для основы и допустим помада #isabelmarant Ну и готовьтесь к тому, что вас будут обсуждать 😜
Поклонники Анны Седоковой, в свою очередь, оценили ее юмор, однако без очередных обвинений не обошлось. Некоторые юзеры выразили непонимание по поводу того, что артистка не может открыто рассказать о своих косметических процедурах и вместо этого несет «бред».