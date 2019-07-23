От 45 до 1100 евро: украшения из материнского молока, пуповины и плаценты набирают популярность

Эти драгоценности предназначены для индивидуальных заказчиков, а не для широкого потребления, поскольку материал, из которого они изготовлены, да и само их производство – дело очень интимное.

Украшения эти делают из материнского молока на память о периоде младенчества и кормлении грудью. Такие «материнские бриллианты» и в самой Германии вызывают неоднозначную реакцию – от самой позитивной до крайне брезгливой, пишет Bild.de.

ФОТО: marc vollmannshauser

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Между тем, дизайнер украшений Мелани Кеппле утверждает, что продажи постоянно растут. Она получает столько запросов, что тех, кто сможет заказать для себя такое украшение, приходится выбирать с помощью лотереи.

Для производства кулонов и браслетов Мелани Кеппле смешивает из материнское молоко со специальными смолами. Небольшое количество молока, которое заказчицы присылают по почте, она предварительно высушивает, чтобы получить порошок. Для создания украшений также используются волосы ребенка, или часть пуповины или плаценты.