Любимые блюда каждого знака Зодиака

Овны любят пробовать блюда национальной кухни разных стран. Они не отказываются от экзотической еды и даже сильно расстраиваются, если по каким-то причинам не могут ее попробовать. Особо стоит выделить в качестве предпочтений Овнов пасту, ризотто и красное вино.

Тельцам больше по душе традиционные блюда. Они с опаской относятся ко всему новому из-за своих консервативных взглядов. Тельцы с удовольствием употребляют картофель, макароны, различные каши и стандартные мясные блюда.

Близнецы неравнодушны к рыбе, морепродуктам, макаронам и пельменям. Особую любовь питают они к вкусным десертам, включая мороженое, чизкейки и пироги.

Любимые блюда у Раков определяются еще в их детстве. Это может быть как мамин борщ, так и папина жареная картошка. Такие блюда никогда не надоедают Ракам и становятся для них по-настоящему родными.

Львы любят поесть много и вкусно. Как и животные, под знаком которого они родились, Львы обожают мясо, а вот от зелени и овощных салатов остаться в восторге могут редко.

Девы как раз стараются выбирать правильное питание. Они часто отказываются от всего жирного, сладкого и мучного, отдавая предпочтение супам, салатам и другим диетическим блюдам.

Весы с трудом проходят мимо ароматных булочек и десертов в супермаркетах и кафе. Не многие представители этого знака Зодиака регулярно следят за своей фигурой, так как не находят силы воли, чтобы следовать какой-либо диете длительное время.

Скорпионы любят хрустящую курицу, густой борщ и рыбные блюда. Из десертов им больше по душе шоколад и коктейли.

Стрельцы любят итальянские блюда, поэтому никогда не отказываются от пиццы и пасты. А вот к сладкому многие Стрельцы испытывают полное равнодушие.

Козероги любят готовить сами, пробуя что-то новое и удивляя своими блюдами близких. Их собственные предпочтения при этом могут быть весьма неожиданными и непредсказуемыми.

Водолеи стараются попробовать как можно больше новых блюд. Это не те люди, которые будут постоянно довольствоваться одинаковой едой. Из-за этого их вторым половинкам может быть нелегко.