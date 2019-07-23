Светлана Лобода с дочкой устроили шикарную фотосессию в купальниках

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась с подписчиками солнечными фотографиями с отдыха со старшей дочерью, пишет Ivona.
Так, на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором видно как она весело проводит время с 8-летней Евой. На фото звездная мама и ее дочь позируют на яхте в купальниках. Задним фоном послужил живописный водопад.
«Доброе утро! посылаем вам лучи солнца! чем занимаетесь вы сегодня?», – подписала фото Светлана Лобода.
Позже артистка показала еще несколько снимком, на которых она запечатлена в бежевом бикини и солнцезащитных очках. Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее длинные ноги.
«Какая ? Так сейчас спрашивают в инста?)))) п.с. Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться», - написала Лобода.