Вт, 23.07.2019

Светлана Лобода с дочкой устроили шикарную фотосессию в купальниках

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась с подписчиками солнечными фотографиями с отдыха со старшей дочерью, пишет Ivona.

Так, на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором видно как она весело проводит время с 8-летней Евой. На фото звездная мама и ее дочь позируют на яхте в купальниках. Задним фоном послужил живописный водопад.

«Доброе утро! посылаем вам лучи солнца! чем занимаетесь вы сегодня?», – подписала фото Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позже артистка показала еще несколько снимком, на которых она запечатлена в бежевом бикини и солнцезащитных очках. Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее длинные ноги. 

«Какая ? Так сейчас спрашивают в инста?)))) п.с. Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться», - написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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