Пластический хирург назвала четыре мифа о женской груди

Экспертное мнение опубликовано в издании Daily Mail. О каких же мифах по поводу женской груди идет речь?

1. Физические упражнения не влияют на упругость груди. По словам пластического хирурга, если женщина регулярно выполняет отжимания, ее грудь может стать более плотной, - и все же от естественного возрастного провисания это не спасет, пишет Medikforum.ru.

Эксперт объяснила: упругость женской груди зависит от качества кожи, а также количества жировой и грудной тканей в ее организме. С возрастом кожа теряет эластичность, связки растягиваются, а жировая ткань вытесняет твердую железистую. Эти процессы неизбежно заставят грудь отвисать.

2. Бюстгальтер не помогает сохранять форму груди. Пластический хирург Жаклин Льюис отмечает, что обязательное ношение бюстгальтера для сохранения формы груди – это миф. Нижнее белье лишь визуально корректирует форму.

3. Грудь не перестает расти в 17 лет. Прекращение роста груди по мере половозрелости – еще один миф. Размер женской груди может меняться в зависимости от различных гормональных процессов, - например, во время беременности, при грудном вскармливании, во время климакса.