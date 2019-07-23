Советы для девушек: три трюка способные дать вторую жизнь высохшей туши для ресниц

К счастью, не нужно отправлять недешевую косметику в мусорное ведро, пишет Joinfo.ua. Рассказывем о нескольких трюках, которые помогут вернуть средству вторую жизнь.

А для начала давайте разберемся, почему может высохнуть и стать непригодной для употребления тушь для ресниц. На это есть, как правило, две причины.

Причина первая – возраст косметического средства

По гигиеническим причинам тушь для ресниц дерматологи советуют менять каждые три-четыре месяца, чтобы не занести в слизистую глаза инфекцию. Если вы решили сэкономить и использовать ее дольше положенного срока, будьте осторожны – такая беспечность может обернуться для вас не очень хорошими последствиями.

Вторая причина – неправильное использование

В частности, имеется ввиду неплотное закрытие колбочки, в которой хранится тушь для ресниц. При попадании большого количества воздуха она очень быстро может высохнуть.

И, если вы уверены, что ваша тушь для ресниц не принесет вам вреда и еще может быть пригодна для использования, попробуйте дать ей вторую жизнь.

Чем же ее можно разбавить?

1. Горячая вода

Вскипятите небольшое количество обычной воды и налейте ее в чашку. В горячую воду опустите тушь для ресниц и дайте жидкости остыть. Высокая температура размягчит содержимое тюбика, и тушь для ресниц будет действовать как новенькая.

Сразу скажем, это временное решение проблемы. К сожалению, уже через несколько дней косметическое средство, скорее всего, снова засохнет.

2. Раствор для контактных линз

Возьмите раствор для контактных линз и поместите 1-2 капли в тушь для ресниц. С помощью кисти хорошо размешайте содержимое тюбика. Проверить «работоспособность» туши вы можете, проведя кисточкой по ладони. Если она все еще выглядит сухой, повторите процесс.

Будьте осторожны, не добавляйте слишком много раствора, потому что это сделает тушь слишком жидкой для использования, и она потечет при первой же возможности.

3. Масло