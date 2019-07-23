ТОП-6 самых опасных бьюти-советов

1. Зубная паста

Лечение акне с помощью зубной пасты - идея свежая, как ее мятный вкус. Однако гарантированного результата не приносит. Конечно, сода и перекись водорода, которые входят в состав большинства зубных паст, могут подсушить и немного осветлить прыщик. Но чаще всего оздоровительная маска из зубной пасты или ее точечное нанесение приводит к аллергическим реакциям кожи, раздражению и покраснениям.

2. Детский крем против опрелостей

Некоторые ресурсы рекомендуют лечить этим средством угревую сыпь. Однако в состав этих кремов входят такие вещества, которые не стоит наносить на лицо, например, парафин, синтетический воск или минеральные масла. Они могут лишь усугубить сыпь, закупорить поры, что приведет к еще большим воспалениям. Даже если подумать логически: кожа на лице взрослого человека и детская кожа там, где чаще всего возникают опрелости, наверняка отличается.

3. Дезодорант для кожи лица

Возможно, в экстренной ситуации дезодорант и можно использовать для матирования кожи лица, однако регулярное его применение не по прямому назначению не принесет вам ничего кроме сыпи и закупоренных пор. Да и с кожным жиром дезодорант справляется не очень успешно, ведь основная его функция бороться с потом, который по составу значительно отличается.

4. Детский клей для черных точек

Рецепт удаления черных точек с проблемных зон с помощью детского клея даже звучит довольно странно. Механизм довольно простой: наносите клей (детский - обязательное условие, ведь его разрабатывали специально для малышей и его состав не так токсичен) на область кожи с забитыми порами и оставляете там до полного засыхания. Образовавшуюся пленку снимаете якобы вместе с содержимым забитых пор. Однако на деле этот лайфхак абсолютно не работает. Специально предназначенные полоски для очищения и сужения пор справляются с этой задачей куда лучше.

5. Протирать лицо спиртом

Да, спирт избавит ваше лицо на время от жирного блеска. А еще от такой необходимой для кожи влаги, что сделает ее пересушенной и стянутой. Поэтому от косметических средств на основе спирта следует отказаться, ведь сальные железы пересушенной кожи начнут работать куда активней и выделять еще больше жира.

6. Лак для волос как фиксатор макияжа