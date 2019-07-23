Десять советов по уборке кухни: главное место в доме засияет чистотой

Вы также можете облегчить себе задачу. Как выполнить уборку главного места в доме, чтобы оно сияло чистотой, пояснит Joinfo.ua.

1. Чистим вентиляцию

Существуют различные способы удаления пыли с вентиляционной решетки, но проще всего это сделать с помощью пылесоса. После удаления большей части пыли протрите решетку влажной тряпкой. Если на ней скопился жир, воспользуйтесь обычным средством для мытья посуды.

2. Натираем стаканы и бокалы алкоголем

Натереть стекло до блеска непросто: даже после приложенных усилий на нем остаются разводы. Избавиться от них помогут алкогольные напитки, например, обычная водка. Смешайте ее с водой в пропорции 1:1, смочите край полотенца в этом растворе и приступайте к работе.

3. Делаем холодильник чистым

Чистка холодильника удовольствия не добавляет. Чтобы внутренние поверхности этого устройства не загрязнялись, застелите их бумажными полотенцами. По мере загрязнения меняйте их. Если соусы или жидкие блюда просочились на полки, помыть вам их будет намного легче.

4. Чистим паром микроволновку

Пар в микроволновой печи может творить чудеса. Все, что вам нужно сделать, так это поставить емкость с водой в печь и оставить до закипания. Затем просто протрите камеру влажной тряпкой. Если загрязнения были сильными, используйте жидкость для мытья посуды.

5. Очищаем жирные пятна мукой

Очень трудно избавиться от жирных пятен, особенно на деликатных поверхностях. В этом случае используйте муку. Насыпьте ее, немного потрите и удалите через некоторое время. Этот метод отлично подходит и для газовой плиты.

6. Боремся с неприятными запахами

Этот трюк отлично подходит для холодильника и подвесных элементов. Если вы заметите появление неприятного запаха, от которого не можете избавиться, просто положите несколько таблеток активированного угля в холодильник или туда, где это необходимо. Через несколько часов они поглотят запах.

7. Натираем искусственные цветы майонезом

Если в качестве декора на кухне вы используете искусственные цветы, то, наверняка, знаете, насколько быстро они теряют блеск. Решить эту проблему поможет знаменитый соус. Протрите пыль с цветков и натрите их майонезом, смешанным с небольшим количеством воды. Лепестки засияют, как новые.

8. Вытираем пыль носком

Дома у вас наверняка есть пара старых носков. Если они достаточно толстые, то вполне подходят для использования в качестве тряпки. Такая ткань очень легко борется с небольшими загрязнениями, а, тем более, с обычной пылью.

9. Делаем воздух свежим

Использовать на кухне освежители воздуха, купленные в магазине, прямо скажем, не желательно. Эти средства содержат в своем составе вредные вещества. Вы же не хотите, чтобы они попали в ваши блюда. Чтобы избавиться от неприятных запахов, разложите на кухне несколько кофейных зерен. По помещению быстро разнесется их аромат. Другой способ более эффективный. Поставьте свечку в банку с кофейными зернами и зажгите ее.

10. Чистим гриль картофелем