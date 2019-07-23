Четыре правила красоты Евы — первой женщины на Земле

Правило 1. Чтобы быть красивой, нужно хотеть этого.

Хотеть — ключевое слово в любой человеческой деятельности. Если нам чего-то действительно хочется, все преграды исчезают. Мы собираем волю в кулак и готовимся к экзамену за ночь, находим решения для безвыходных на первый взгляд ситуаций, добиваемся фантастических рекордов в спорте, делаем то, что еще недавно казалось невозможным!.. Все это происходит, потому что мы ХОТИМ этого. Вот почему так важно ХОТЕТЬ быть красивой. Будет желание — найдутся и время, и силы, и даже средства на ежедневные бьюти-процедуры, пишет Wday.ru.

Правило 2. Заботьтесь о вашем теле, и оно прослужит вам долго.

О том, почему важно правильно питаться и заниматься спортом, кажется, сказано так много, что уже и добавить нечего. Кроме, пожалуй, одного: недостаток эксплуатации нашего тела в том, что оно время от времени выходит из строя. Чтобы это происходило как можно реже, заботьтесь о нем. И старайтесь спать 8 часов в сутки. Именно столько времени человеку нужно, чтобы выспаться и зарядиться энергией на весь последующий день. И потом, здоровый сон поможет избежать появления такого досадного недоразумения, как круги под глазами. Синяки от недосыпа, как известно, не замазать ни одним консилером, сколько бы он ни стоил.

Правило 3. Следите за своими эмоциями — они отражаются на вашем лице.

Не только глаза — зеркало души, но и все наше лицо. По мимическим морщинам специалисты давно определяют, какие эмоции мы испытываем большую часть времени.

Межбровная морщина говорит о частом беспокойстве и волнении (и иногда что человек плохо видит, но это уже немного другая история).

Поперечные морщины свидетельствуют о частом психологическом напряжении.

Скорбные носогубки — о частых разочарованиях, горечи.

Вот почему так важно контролировать свои эмоции. При этом их нельзя подавлять, а необходимо учиться менять тональность, переключаться с минорного на мажорный лад. Тем более давно установлено, что наши негативные эмоции могут стать еще и результатом проблем со здоровьем.

Тревога, страх нередко являются причинами повышения/понижения давления, могут провоцировать головокружение, приступ удушья, вызывать бессонницу, мигрень, даже облысение.

Тоска – еще одна причина для появления гастрита и холецистита.

Обида способна привести к появлению лишнего веса.

Депрессия — к проблемам с шейным отделом позвоночника и болезням печени.

Правило 4. Научитесь любить себя, даже если кажется, что пока вам не за что себя любить.