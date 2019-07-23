Уникальные вещи, которые гарантировано принесут в дом счастье и удачу

Подкова

Если в доме повесить подкову, можно с уверенностью ждать, когда в дом рекой польется богатство. О том, что в дом нужно вешать подкову, знали еще давние славяне. Согласно народной примете, подкова способна принести в дом не только богатство, но и удачу. Знающие люди говорят, что нет абсолютно никакой разницы в том, какой стороной она должна висеть: в любом случае будет эффект.

Чеснок или лук

В народе издавна боялись нечистой силы, призраков и демонов. Чтобы обезопасить свое жильё, необходимо оставлять в доме лук и чеснок как можно чаще. Лучше всего закреплять их на крыльце, или при входе в дом. Говорят, что чеснок отпугивает демонов, а лук – самого сатану.

Мед

Согласно народной примете, в каждом доме обязательно должна быть хотя бы маленькая баночка меда. Все дело в том, что мед не только приносит счастье, но и поможет создать доверительные отношения между членами семьи. Знающие люди говорят, что мед прокладывает на энергетическом уровне сладкую дорожку между сердцами всего семейства.

Иконы

В доме каждого православного человека должны быть иконы. Они помогают отвести от дома все зло, и любую беду. Иконы издавна в народе были самым сильным оберегом, так как нет ничего мощнее, чем Божья сила. Иконы приносят в дом добро, отводят скандалы и ссоры. Главное – расположить иконы на видном месте и следить за тем, чтобы в каждой комнате была хотя бы одна икона.

Булавка

Такая маленькая вещь, которая зачастую не привлекает внимание, приносит очень действенный эффект. Издавна булавка была в каждом доме, так как ее также относили к мощным оберегам. Булавка могла спасти человека от сглаза, отводила порчу. Ее носили на одежде, вешали над входными дверями, располагали так, чтобы она была незаметна.

Свечи