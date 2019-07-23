Пять действий, которые следует совершать ежедневно для укрепления здоровья

1. Достаточно спать. Да, в жизни современных людей много стресса и работы, а, кроме того, часть их личного времени «сжирается» соцсетями и другой формой виртуальной жизни. Но врачи предупреждают: если нет желания иметь в будущем серьезные болезни, очень важно нормализовать режим сна и активности - ложиться спать и просыпаться в одно время, пишет Medikforum.ru.

2. Заботиться о кишечнике. Последние научные исследования говорят о том, что иммунитет и здоровье нервной системы человека зависят от бактериального состава кишечной флоры. Чтобы в ней развивались полезные бактерии, следует избегать употребления обработанной пищи, а вместо этого есть больше «грубых» цельных овощей и фруктов и цельнозерновых продуктов, а также пить достаточное количество воды.

Корме того, медики советуют не злоупотреблять в доме дезинфицирующими и моющими средствами – их испарения вредят бактериям кишечника.

3. Делать дыхательные упражнения. Специалисты рекомендуют после пробуждения и перед сном в течение 5 минут выполнять дыхательные упражнения – делать медленные и глубокие вдохи и выдохи. Такие упражнения укрепляют здоровье тем, что способствуют нормализации сердцебиения и давления, а также обеспечивают кровеносную систему дополнительным кислородом.

4. Питаться в определенное время. Ученые утверждают: наше тело любит устоявшиеся привычки, это упорядочивает процессы в нем. Поэтому укладываться спать и принимать пищу нужно в такие часы, которые становятся постоянными.