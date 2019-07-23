Яблочный сидр: рецепт домашнего приготовления

Сидр – это легкое, вкусное, бодрящее, ароматное вино крепостью примерно 8 градусов. Чаще всего этот напиток готовится из яблок, хотя можно применять и другие фрукты. Яблочный сидр получают благодаря естественному процессу брожения, без добавления дрожжей, пишет Tochka.net.

Сидр обычно подают охлажденным в винных бокалах. Для сидра характерен мутноватый осадок на дне, поэтому есть традиция недопивать весь напиток из бокала. Яблочный сидр готов к употреблению, и ты можешь наслаждаться чистым напитком, а можешь при желании приготовить на его основе глинтвейн.

Чтобы яблочный сидр получился по-настоящему вкусным и ароматным, не бери зеленые, недозревшие или наоборот слишком спелые яблоки, а также порченые и гнилые. Также желательно не смешивать разные сорта яблок, а использовать сочные и в меру сладкие плоды.

Яблочный сидр – ингредиенты:

5 кг яблок,

750 г сахара.

Яблочный сидр – приготовление: