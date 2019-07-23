Яблочный сидр: рецепт домашнего приготовления

Попробуй яблочный сидр, и, мы уверены, ты проникнешься любовью к этому напитку. Предлагаем твоему вниманию очередной интересный рецепт из летних фруктов.
Сидр – это легкое, вкусное, бодрящее, ароматное вино крепостью примерно 8 градусов. Чаще всего этот напиток готовится из яблок, хотя можно применять и другие фрукты. Яблочный сидр получают благодаря естественному процессу брожения, без добавления дрожжей, пишет Tochka.net.
Сидр обычно подают охлажденным в винных бокалах. Для сидра характерен мутноватый осадок на дне, поэтому есть традиция недопивать весь напиток из бокала. Яблочный сидр готов к употреблению, и ты можешь наслаждаться чистым напитком, а можешь при желании приготовить на его основе глинтвейн.
Чтобы яблочный сидр получился по-настоящему вкусным и ароматным, не бери зеленые, недозревшие или наоборот слишком спелые яблоки, а также порченые и гнилые. Также желательно не смешивать разные сорта яблок, а использовать сочные и в меру сладкие плоды.
Яблочный сидр – ингредиенты:
- 5 кг яблок,
- 750 г сахара.
Яблочный сидр – приготовление:
- Яблоки очисти от хвостиков и семян и вместе со шкуркой пропусти через мясорубку. Добавь сахар и перемешай.
- Полученным яблочным пюре наполни примерно наполовину подготовленные стерилизованные банки.
- Горлышки банок завяжи хлопковыми салфетками и оставь банки в темном теплом месте на 4 дня, периодически перемешивая яблочное пюре. На 4-й день должны появиться признаки брожения: пена и характерный запах.
- Из перебродивших яблок отожми сок и перелей его в чистую банку. На горлышко поставь водяной затвор (подойдет медицинская перчатка). Яблочный сидр должен выстояться примерно 50 дней, пока не посветлеет, а на дно не выпадет осадок.
- После этого процеди яблочный сидр, плотно закрой пробкой и оставь выстаиваться еще на 90 дней в темное прохладное место.