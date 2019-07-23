Студентка из Финляндии на два года отказалась от шампуня и поделилась неожиданным результатом

Айрис Хайккинен (Iiris Heikkinen) из финского поселка Инари — последовательница популярного у бьюти-блогеров движения, которое предполагает полный отказ от средств для мытья головы. Участники движения считают, что волосы способны самоочищаться за счет естественных масел.

На протяжении долгого времени Хайккинен мучилась зудом кожи головы. Чтобы избавиться от недуга, она перепробовала разные средства, включая яблочный уксус и соду. Однако с сентября 2017 года она промывает волосы исключительно водой и только раз в несколько месяцев добавляет каплю кокосового масла. По словам 24-летней студентки, этот метод изменил ее жизнь навсегда.

«Раньше я мыла голову каждые пару дней, и она была чересчур чистой. В результате кожа головы пересыхала и чесалась. Но когда я перестала пользоваться шампунем, зуд ушел. В самом начале был момент, когда мои волосы выглядели жирными, но стоило немного потерпеть, и они пришли в норму», — поделилась девушка.