Утренние привычки, которые дарят энергию и позитивный заряд на весь день

Ранний подъём

Ранним утром человек более сконцентрирован и может не торопиться. Когда в запасе есть время, можно сделать всё без лишней суеты. Также в предрассветные часы человеку проще принять какое-либо решение, спланировать день, подумать о чём-то важном. Лучше забыть на время о смартфонах, гаджетах, электронной почте.

Йога

После того, как прозвенел будильник, рекомендуется заняться йогой в постели, помедитировать, сделать несколько несложных упражнений. Это поможет зарядиться энергией и встретить новый день.

Потягивания

Ноги следует подготовить с утра к нагрузкам, которые они будут испытывать в течение дня. Для этого нужно хорошо потянуться, а затем прижать ноги к груди на 20-40 секунд. Это станет хорошей альтернативой утренней гимнастике.

Вода и лимон

После пробуждения и медитации можно выпить стакан тёплой воды с мятой и лимоном. Это поможет уменьшить проявления целлюлита, наладит работу кишечника, очистит организм от шлаков и токсинов, поспособствует упругости кожи. Вода с лимоном уберёт излишки сахара в крови и станет мощным антиоксидантом.

Душ

У некоторых людей есть хорошая привычка – принимать контрастный душ по утрам. Эта процедура повысит иммунитет, подарит энергию, освежит тело, взбодрит, улучшит кровообращение.

Яблоко

Перед завтраком рекомендуется съесть одно яблоко или морковь. Эта полезная привычка позволит сэкономить на дорогостоящих мультивитаминах из аптеки.

Завтрак

Завтрак должен быть лёгким, и в то же время питательным. Насытиться и избежать урчания в животе до обеда помогут йогурты, орехи, овощи, злаки, творог, яйца.

Солнечный свет

После раннего пробуждения рекомендуется открыть жалюзи, шторы, и впустить в комнату солнечный свет. При этом не следует забывать здороваться с новым днём и благодарить его за всё, что он преподнесёт.

Уборка