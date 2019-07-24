Анна Семенович разработала модель платья для девушек с пышными формами

Известная российская фигуристка, актриса, ведущая и эстрадная певица, Анна Семенович попробовала свои силы в дизайнерском искусстве. Артистка представила публике модель платья, которую разработала специально для девушек с пышными формами. По словам звезды, это платье можно надевать на все случаи жизни.

Анна Семенович знает толк в хороших вещах

Об этом бывшая солистка группы «Блестящие» сама поведала подписчикам в микроблоге. Ведущая презентовала легкий летний наряд, который разработала специально для девушек с пышными форами.

Анна Семенович знает, как нелегко найти подходящее платье обладательницам объемных линий. Артистка выбрала звериный принт и неброские цвета для первого изделия и назвала его «Кошечка».

«… его можно носить с кедами , а вечером добавить украшения и каблуки, и вы готовы к вечеринке Как я люблю выражаться наряд на все случаи жизни - пляж, баня, дискотека Качество ткани и пошива великолепное, я все контролировала сама лично, а я понимаю тольк в хороших вещах» (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции) – описывает платье знаменитость.

Чтобы показать все достоинства наряда Анна Семенович показала его в действии. Она примеряла летний образ, и, судя по улыбающемуся лицу, певице нравится творение своих рук в соавторстве с умелыми мастерами. Оценили платье и подписчики звезды.

«Очень идет платье», «Шикарна!!», «Красавица!», «Анна вы Божественны...)любви здоровья счастья...», «Нет, Анна... Вы не девочкам, а мужчинам представляете... Вот на своей жене, я такое платье очень видеть хочу» (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции) – пишут фолловеры.