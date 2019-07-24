Как приготовить летний лимонад: пять рецептов от Юлии Высоцкой на любой вкус

Лимонный сок, как известно, богат витаминами и антиоксидантами, поэтому лимонад не только утоляет жажду, но и нормализует водно-солевой баланс, предотвращает появление камней в почках, выводит вредный холестерин, стимулирует работу мозга и улучшает настроение. Как приготовить дома этот напиток?

1. Классический лимонад

Для его приготовления вам потребуются семь лимонов, литр воды, три веточки мяты, 100 граммов сахара и лед по желанию.

Сначала выжимаем сок из шести цитрусовых и смешиваем его с сахаром в графине или бутылке. Затем заливаем воду и размешиваем до полного растворения сахара. Оставшийся лимон нарезаем дольками и добавляем их к получившейся жидкости. Туда же отправляем кубики льда и мяту. Напиток отправляем в холодильник.

2. Огуречный лимонад

Да, и такой бывает! Для него вам потребуются два лайма, пять огурцов, пять стеблей розмарина, два апельсина, пять столовых ложек меда, лед и литр воды.

Огурцы измельчаем в блендере. Из лайма и апельсинов выжимаем сок, вливаем его в получившуюся кашицу и процеживаем ее через сито. В получившуюся жидкость добавляем мед, перемешиваем до однородной массы. В смесь заливаем воду, опускаем лед. Подавать рекомендуется с веточкой розмарина и кружочком огурца.

3. Лимонад с клубникой, базиликом и малиной

Возьмите литр газированной воды, две столовых ложки сахара, горсть зеленого базилика, два плода лайма, 100 граммов свежей клубники и столько же замороженной малины.

Взбейте в блендере малину, клубнику и сахар, лайм нарежьте дольками. Залейте в графин воду, смешайте ее с ягодным пюре и добавьте ломтики лайма.

4. Лимонад с тархуном

100 граммов свежего тархуна, 150 граммов сахара, две столовых ложки меда, два лимона и литр газированной воды.

Листья тархуна разомните с сахаром, из лимона выжмите сок. Все эти ингредиенты положите в графин, залейте их водой и хорошо перемешайте. Добавьте в лимонад дольки лимона и веточки тархуна.

5. Арбузный лимонад

Для приготовления необходимы 600 граммов мякоти арбуза, один лимон, две столовых ложки меда, литр газводы и три веточки мяты.

Пропустите через блендер арбузную мякоть и процедите ее через сито. Сок перелейте в графин и добавьте к нему мед и сок лимона, хорошо размешайте. Залейте все это газводой и добавьте ветки мяты.