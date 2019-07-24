Правила умной жены: как сделать мужа счастливым

Следите за собой, но не сходите с ума

Основа хорошего брака — это вовсе не внешность, но и переставать следить за собой нельзя. Найдите золотую середину. Не обязательно каждый день носить мини-юбки, делать липосакцию из-за пары лишних килограммов. Оставайтесь ухоженной и привлекательной. Слой туши для ресниц, короткие аккуратные ногти, одежда, которая вам идет, капелька духов, что брызнете на себя перед возвращением мужа с работы, — этого будет достаточно. Почти. Еще постарайтесь сохранить длинные волосы. Это так женственно! Супругу они наверняка нравятся.

Не отказывайтесь от интересов

Многие ставят мужей в центр жизни и забывают про хобби, фитнес, сокращают общение с друзьями. Женщины, которые становятся просто чьей-то половинкой, потом горько жалеют об этом. Что бы там ни говорили мужчины, им нравятся занятые жены, и приятно, когда за их внимание нужно еще побороться.

Будьте командой

Вам обоим надо помнить: теперь вы во всем одна команда. Поэтому, прежде чем пойти в кино с подругой или на ужин с одноклассниками, сообщите мужу. Нет, не ради разрешения. Просто подумайте: вдруг он захочет отправиться с вами? Такие знаки внимания в браке очень важны. Вам необходим совет? До того как позвонить маме или коллегам, спросите мнение избранника. Мужья обижаются, когда к ним не обращаются за помощью, особенно если знают, что вы уже поделились с кем-то другим. Мужчинам нравится думать, что они знают ответы на все вопросы и всегда могут вас спасти.

15 минут на одиночество

Когда муж возвращается с работы, не нападайте на него с заданиями, проблемами и новостями. Это лишь вызовет раздражение, и вы из любимой супруги превратитесь во властную мамочку. Поприветствуйте его легким поцелуем и устранитесь. Дайте снять пиджак, поиграть за компьютером, почитать газету. Любой разговор сложится лучше, если супруг переведет дух и первым вступит в диалог.

Есть вещи, которые вас не касаются

Смиритесь, у каждого свои секреты, о которых лучше не спрашивать. Вот несколько сфер, затрагивать которые не стоит: отношения мужа с его семьей — у вас есть собственная, о ней и думайте; время на дорогу с работы — оно священно, только в этот момент мужчина предоставлен самому себе (он не должен перед вами отчитываться, почему задержался); его здоровье — мачо просто не любят ходить по врачам и не потерпят, если их туда тащить; сколько он спит и смотрит телевизор — не меняйте его привычки; как одевается — вы можете лишь помочь супругу, если он попросит, но не навязывать свой вкус.

Не кричите, говорите спокойно

Повышение тона напоминает сильному полу о нотациях матери: «Шапку надень, убери в комнате!» К тому же крик заставляет сосредоточиться на вашем гневе, а не на собственном неправильном поведении. Почувствовали злость? Сделайте глубокий вдох, позвоните подруге, расскажите все то, что хотели выпалить супругу, и говорите с ней, пока не поймете: вы готовы к спокойному диалогу с мужем.

Семейный ужин раз в неделю

Не важно, приготовите вы блюдо сами или закажете еду с доставкой, главное — в назначенный день и час оказаться только вдвоем за столом, без телевизора и телефонных звонков. Не обязательно надевать вечернее платье, достаточно того, чтобы вы не позволяли мужу и пальцем шевелить. Пусть он почувствует себя словно в ресторане, когда грязные тарелки исчезают как по волшебству. Прием старомодный, но отношения укрепляет.

Не воспринимайте каждое слово близко к сердцу