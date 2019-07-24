Вредные привычки, которые ускоряют процессы старения

Некачественный сон

Современная женщина должна успевать многое: работать, воспитывать детей, выполнять домашние дела. Иногда и целого дня не хватит, чтобы успеть сделать задуманное. Тогда женщина жертвует сном, что негативно влияет на упругость кожи. Следует спать не менее 8 часов, чтобы кожа обновилась. Также необходимо избегать стрессовых ситуаций дома и на работе, почаще бывать на свежем воздухе.

Курение

Курение – враг молодости и красоты. Кожа не получает нужное количество кислорода, она истончается и желтеет, снижается её эластичность, появляются морщины, происходит спазм сосудов. Если женщина решается бросить курить, то уже через 2-3 недели улучшается оттенок кожи, исчезает купероз.

Натяжение кожи

Некоторые женщины наносят крема на нежную кожу лица и под глаза очень грубыми движениями, с нажимом. Этого нельзя делать ни в коем случае. Крем следует наносить аккуратно, слегка похлопывающими массажными движениями, не травмируя кожу.

Положение во сне

Любительницы спать лицом в подушку подвергают свою кожу преждевременному старению. В таком положении кожа получает мало питательных веществ и сдавливается, образуя морщинки.

Кофеин

Рекомендуется употреблять кофе не более 2 раз в день. В обратном случае кожа обезвоживается, становится тонкой и морщинистой.

Загар

Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу, иссушая её, ускоряя её старение. Не следует выходить на улицу летом без солнцезащитного крема. Также рекомендуется обязательно одевать очки от солнца, чтобы избежать эффекта «гусиных лапок» в уголках глаз. После загара в солярии также необходимо пользоваться увлажняющим кремом.

Мыло

Обычное мыло очень сушит нежную кожу лица и смывает её защитный барьер. Поэтому не рекомендуется умываться мылом, лучше использовать для этого специальные косметические средства.

Сухой воздух