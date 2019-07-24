Женские знаки Зодиака, которые с лёгкостью сведут любого мужчину с ума

Телец

Девушки рождённые под данным знаком Зодиака, интересные, ранимые, порой делают так как хотят окружающие. Они, настоящие фантазёрки, умные, делают мир в разных красках. Мужчины редко проходят мимо данных представительниц слабого пола. Роман с такой красоткой сводит с ума, но порой мужчинам хочется тишины и спокойствия.

Лев

Женщины имеют очень тяжёлый характер из-за которого возможны различные проблемы. Они всегда хотят быть лидерами в жизни, поэтому, сначала завораживают сильный пол, а потом отталкивают от себя. Львицы очень агрессивные натуры, они не умеют заниматься детьми, считают, что они должны расти самостоятельно, без поддержки родителей. Их прямолинейность сильно отталкивает, поэтому, мужчины отправляются на поиски бесконфликтных девушек.

Дева

Они умеют покорить мужское сердце, интересные, уверенные в себе, их жизнь, настоящая сказка. Но их любознательность, постоянная навязчивость начинает надоедать, поэтому они с Девами только ради их красоты и хорошего времени провождения, но редко когда на них кто-то жениться, данный знак Зодиака часто одинокий.

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