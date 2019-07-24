Ср, 24.07.2019
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Ужин за 30 минут: куриное филе запеченное с соусом песто

Куриное филе запеченное с соусом песто.

ФОТО: Instagram

Хорошо, когда приходишь с работы, а в холодильнике ждет готовый ужин. А если нет? Нужно приготовить что-то очень вкусное, полезное и несложное!

Например, запечь куриное филе с соусом песто, моцарелой и помидорами. Как приготовить вкусный ужин всего за полчаса, расскажет Joinfo.ua.

Вкусный ужин за 30 минут

Для приготовления запеченного куриного филе вам понадобятся:

  • 3-4 куриных филе
  • 4 столовые ложки песто (соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра и оливкового масла)
  • 2 помидора
  • Сыр моцарела, нарезанный пластинками

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Смажьте противень или форму для запекания небольшим количеством подсолнечного или оливкового масла и уложите кусочки куриного филе.
  3. Каждый кусочек мяса смажьте одной чайной ложкой соуса песто.
  4. Сверху положите кружочки из помидоров и моцарелы.
  5. Запекайте курицу в течение 30 минут, пока она не станет мягкой, а сыр моцарела не полностью не расплавится и не растечется по посудине.
  6. Для приготовления такого простого, но очень вкусного блюда не обязательно использовать ингредиенты, которые указаны выше. Вы можете проявить фантазию, опираясь на собственные предпочтения, или же обойтись продуктами, которые есть в вашем холодильнике.

Приятного вам аппетита и хорошего вечернего отдыха!

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