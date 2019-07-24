Ужин за 30 минут: куриное филе запеченное с соусом песто

Хорошо, когда приходишь с работы, а в холодильнике ждет готовый ужин. А если нет? Нужно приготовить что-то очень вкусное, полезное и несложное!
Например, запечь куриное филе с соусом песто, моцарелой и помидорами. Как приготовить вкусный ужин всего за полчаса, расскажет Joinfo.ua.
Вкусный ужин за 30 минут
Для приготовления запеченного куриного филе вам понадобятся:
- 3-4 куриных филе
- 4 столовые ложки песто (соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра и оливкового масла)
- 2 помидора
- Сыр моцарела, нарезанный пластинками
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смажьте противень или форму для запекания небольшим количеством подсолнечного или оливкового масла и уложите кусочки куриного филе.
- Каждый кусочек мяса смажьте одной чайной ложкой соуса песто.
- Сверху положите кружочки из помидоров и моцарелы.
- Запекайте курицу в течение 30 минут, пока она не станет мягкой, а сыр моцарела не полностью не расплавится и не растечется по посудине.
- Для приготовления такого простого, но очень вкусного блюда не обязательно использовать ингредиенты, которые указаны выше. Вы можете проявить фантазию, опираясь на собственные предпочтения, или же обойтись продуктами, которые есть в вашем холодильнике.
Приятного вам аппетита и хорошего вечернего отдыха!