Как разница в росте между мужем и женой влияет на брак

Некоторое время тому назад в журнале Personality and Individual Differences были опубликованы результаты исследования, которое показало, что женщины невысокого роста обретают настоящее счастье в браке с высокими мужьями. К слову, обратная связь также существует, и мужчины высокого роста более счастливы, если имеют невысоких жен. Данное исследование интересно еще и тем, что эффект данного счастья, как показали наблюдения, длился приблизительно 18 лет. И этот срок не зависел от того, насколько разный рост имели супруги.

Женщины, в целом, были ниже ростом своих мужей просто потому, что женщины от природы чаще бывают ниже мужчин. Именно поэтому большинство устойчивых отношений строится вокруг более высоких мужчин и более низких женщин. С биологической точки зрения, женщины также стремятся обретать более высоких и сильных партнеров, так как они хотят передать эти качества, свидетельствующие о здоровье, своим будущим детям. Мужчины смотрят подсознательно на другие характеристики, которые свидетельствуют о способности женщин вынашивать и рожать детей.