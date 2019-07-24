Женщин с грудными имплантами нужно предупреждать об опасных последствиях

Существует так называемая болезнь грудных имплантов, которая все еще плохо поднимается наукой, а во многих странах официально даже не признаётся. Однако женщины, прошедшие через увеличение груди, нередко сталкиваются с тотальным и необъяснимым утомлением, потерей волос и разными болями. Они даже не могут сосредоточиться на каких-то мыслях, поскольку в их голове отмечается чуть ли не постоянная спутанность сознания. Все чаще эксперты связывают данные симптомы с воздействием на организм грудных имплантов из силикона.

И вот теперь ряд британских пластических хирургов выступил с предложением о том, чтобы всех проходящих через увеличение груди женщин предупреждали о возможных негативных последствиях для их здоровья. Многие представительницы прекрасного пола соблазняются красочными рекламами, фотографиями знаменитостей и просто красивых женщин с формами, а потому решаются на операции, не подозревая о том, чем это может им грозить. Возможно, что подобные предупреждения приблизят власти многих стран к официальному включению болезни грудных имплантов в список недомоганий.