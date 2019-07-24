Женщин с грудными имплантами нужно предупреждать об опасных последствиях

К числу этих последствий относятся мышечные боли, быстрое утомление и даже мигрени. С таким заявлением выступили британские пластические хирурги, пишет Medikforum.ru.
Существует так называемая болезнь грудных имплантов, которая все еще плохо поднимается наукой, а во многих странах официально даже не признаётся. Однако женщины, прошедшие через увеличение груди, нередко сталкиваются с тотальным и необъяснимым утомлением, потерей волос и разными болями. Они даже не могут сосредоточиться на каких-то мыслях, поскольку в их голове отмечается чуть ли не постоянная спутанность сознания. Все чаще эксперты связывают данные симптомы с воздействием на организм грудных имплантов из силикона.
И вот теперь ряд британских пластических хирургов выступил с предложением о том, чтобы всех проходящих через увеличение груди женщин предупреждали о возможных негативных последствиях для их здоровья. Многие представительницы прекрасного пола соблазняются красочными рекламами, фотографиями знаменитостей и просто красивых женщин с формами, а потому решаются на операции, не подозревая о том, чем это может им грозить. Возможно, что подобные предупреждения приблизят власти многих стран к официальному включению болезни грудных имплантов в список недомоганий.
К другим характерным симптомам болезни относят хронические мигрени и боли в суставах, также возникающие вскоре после увеличения груди. К сожалению, в распоряжении медицины нет каких-либо тестов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть болезнь грудных имплантов, а потому она и не признается официально. Можно лишь предполагать или строить догадки, что силиконовые импланты каким-то образом вызывают все эти симптомы в женском организме по пока необъяснимым причинам. Однако большинство женщин, которые страдали от этой болезни и прошли через удаление грудных имплантов, впоследствии быстро избавились от всех симптомов.