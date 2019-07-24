«Мышцы в шоке»: Каменских показала активную тренировку в спортзале

Певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, показала фанатам, с помощью каких упражнения приходит в форму после недолгого отдыха. В Инстаграм артистка выложила видео из спортзала, на котором выполняет упражнения для ног и ягодиц. Среде них - приседания с мячом и «шаги альпиниста». В подписи Каменских пообещала выкладывать свои тренировки полностью, пишет Ivona.