Ср, 24.07.2019

«Мышцы в шоке»: Каменских показала активную тренировку в спортзале

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, показала фанатам, с помощью каких упражнения приходит в форму после недолгого отдыха. В Инстаграм артистка выложила видео из спортзала, на котором выполняет упражнения для ног и ягодиц. Среде них - приседания с мячом и «шаги альпиниста». В подписи Каменских пообещала выкладывать свои тренировки полностью, пишет Ivona.

«Долгий перерыв не помеха! Мышцы немножко в шоке, а я счастлива🥳 переходи на страничку к  @khomytskyi_official и ты увидишь все наши упражнения 💪🏼 Держим форму вместе😘», - написала Настя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ