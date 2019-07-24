Арбузные маски для лица: ТОП-5 лучших рецептов

Лето — это пора витаминов. Запасаться полезными витаминами нужно не только изнутри, но и внешне, делая различные маски из фруктов и овощей. А прекрасным косметическим средством против морщин для тонизации и увлажнения кожи является самая вкусная и полезная ягода — арбуз. Кроме того, что арбузы полезно есть, из них получаются прекрасные маски для кожи лица. Мякоть этих ягод прекрасно освежает, тонизирует, смягчает и омолаживает кожу, пишет Tochka.net.
Предлагаем подборку эффективных масок из арбуза для всех типов кожи лица.
1. Для сухой кожи лица. Чтобы избавиться от шелушения и увлажнить по максимуму лицо, можно воспользоваться эффективным рецептом из арбуза. Полстакана свежего сока арбуза смешай с таким же количеством коровьего молока. Окуни в готовую смесь салфетку или марлю и положи на лицо. Продолжай процедуру до 15-20 минут, периодически обмакивая салфетку в арбузно-молочную смесь.
2. Для жирной кожи лица. Если ты обладательница жирной кожи лица, прекрасным матирующим средством станет арбузная маска. Один яичный белок, предварительно взбитый, смешай с двумя столовыми ложками арбузного сока. Нанеси полученную смесь на лицо и через 20 минут смой прохладной водой. Чтобы немного сузить поры, перед нанесением маски используй паровую ванночку из ромашки.
3. Для нормальной кожи лица. Для тонизации кожи лица смешай в равных количествах один яичный желток с 1 чайной ложкой арбузного сока, оливкового масла и нежирной сметаны. Маску наложи на кожу лица на 15 минут, затем смой чуть теплым слабым отваром трав ромашки, шалфея или календулы.
4. Для проблемной кожи лица. Чтобы снять воспаления кожи лица, рекомендуем смешать в равных пропорциях мякоть арбуза и огурца, затем залить смесь нежирными сливками или сметаной. Полученную консистенцию нанеси на 15 минут на лицо. Смывай маску прохладной водой.
5. Для увядающей кожи лица. Чтобы придать коже здоровый тонус, увлажнить и напитать лицо полезными элементами, рекомендуем попробовать смешать 2 столовые ложки мякоти арбуза со столовой ложкой жидкого меда и чайной ложкой лимонного сока. Данную смесь следует нанести на лицо и через 15 минут смыть ее теплой водой, увлажнив кожу питательным кремом.