Арбузные маски для лица: ТОП-5 лучших рецептов

Предлагаем подборку эффективных масок из арбуза для всех типов кожи лица.

1. Для сухой кожи лица. Чтобы избавиться от шелушения и увлажнить по максимуму лицо, можно воспользоваться эффективным рецептом из арбуза. Полстакана свежего сока арбуза смешай с таким же количеством коровьего молока. Окуни в готовую смесь салфетку или марлю и положи на лицо. Продолжай процедуру до 15-20 минут, периодически обмакивая салфетку в арбузно-молочную смесь.

2. Для жирной кожи лица. Если ты обладательница жирной кожи лица, прекрасным матирующим средством станет арбузная маска. Один яичный белок, предварительно взбитый, смешай с двумя столовыми ложками арбузного сока. Нанеси полученную смесь на лицо и через 20 минут смой прохладной водой. Чтобы немного сузить поры, перед нанесением маски используй паровую ванночку из ромашки.

3. Для нормальной кожи лица. Для тонизации кожи лица смешай в равных количествах один яичный желток с 1 чайной ложкой арбузного сока, оливкового масла и нежирной сметаны. Маску наложи на кожу лица на 15 минут, затем смой чуть теплым слабым отваром трав ромашки, шалфея или календулы.

4. Для проблемной кожи лица. Чтобы снять воспаления кожи лица, рекомендуем смешать в равных пропорциях мякоть арбуза и огурца, затем залить смесь нежирными сливками или сметаной. Полученную консистенцию нанеси на 15 минут на лицо. Смывай маску прохладной водой.