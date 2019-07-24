Десять вещей, которые мужчины считают в женщинах отвратительными

Мужчины и женщины порой могут совершенно по-разному смотреть на одни и те же вещи, и именно в этом кроется корень большей части жизненных недопониманий.
Поверьте, мужчины находят многое из того, что вам кажется нормальным, совершенно отвратительным. Вот несколько пунктов, над которыми стоит немного поразмыслить.
1. Вы забываете удалять волосы.
Волосы в подмышках. Волосы на ногах. Для многих мужчин они совершенно не эстетичны. Это непроизвольная реакция, корни которой зарыты настолько глубоко в подсознании, что избавиться от них сложно.
И если вы требуете от своего мужчины, чтобы он всегда был выбритым и гладеньким, то вам придется регулярно делать то же самое со своей растительностью — это будет просто честно, пишет Cluber.com.
2. Вы носите слишком много макияжа.
Скажите, что вам больше понравится самим — настоящее яблоко или его восковая имитация, даже если она будет намного красивее? Ну так вот… мужчины, как и вы, любят все натуральное. Да, они не против того, чтобы вы подчеркнули с помощью макияжа естественную красоту, но когда вы «штукатурите» лицо до такой степени, что сами на себя не похожи… Большинству мужчин это совсем не нравится.
А еще у него может появиться ощущение, будто вы пытаетесь его обмануть, подменив свою внешность маской, созданной с помощью макияжа.
3. Вы не знаете норму в алкоголе.
Поверьте, никому не хочется приглядывать за девушкой, которая напилась до такого состояния, что не отвечает за свои поступки. Так что когда вы в следующий раз решите отправиться в компании партнера на вечеринку, где хотите хорошенько расслабиться и выпить, убедитесь, что вы знаете свою меру.
Если вы понимаете, что можете выпить больше, чем вам стоит, научитесь говорить «нет» желающим наполнить ваш бокал. Мужчины любят ответственных женщин — по крайней мере, тех, которым не приходится придерживать волосы, пока содержимое их желудка просится наружу.
4. Вы не следите за волосами.
Поверьте, когда вы выходите из дому, не удосужившись вымыть волосы и хотя бы причесаться, это выглядит не лучшим образом. Если вы поступаете так на постоянной основе, вы не выглядите более «естественно». И, скажите честно, кому будет приятно появиться рядом с вами, когда вы в таком виде?
5. Вы ведете себя мелочно и меркантильно.
Знайте: большинство мужчин тянет к мудрым и слегка загадочным женщинам, которых интересует что-то еще, кроме туго набитого кошелька. И когда женщина, к которой они испытывают романтический интерес, на поверку оказывается мелочной и меркантильной, это очень сильно их огорчает.
Так что если вы показываете мужчине, что счастье вам могут принести лишь роскошные подарки, со временем это приведет к тому, что он начнет испытывать к вам неприязнь.
6. Вы много курите.
Этот пункт может быть спорным. Многие курящие мужчины не против, если их женщина время от времени тоже будет выкуривать сигаретку. Однако большинство некурящих мужчин может счесть эту привычку серьезным минусом.
Курение опасно и крайне негативно сказывается на вашем (и не только вашем!) здоровье. К тому же запах табачного дыма некурящим людям, мягко говоря, малоприятен.
7. Вы грубите и используете ненормативную лексику.
Старайтесь всегда вести себя вежливо, элегантно и сдержанно — в любой ситуации и любых обстоятельствах. Поверьте, джентльмена куда проще привлечь принцессе, чем пацанке. Так что если вы привыкли сдабривать каждую свою фразу крепким словцом… отвыкайте от этого.
Начните побольше читать, расширьте словарный запас, и впечатляйте мужчин своим умом и знаниями, а не тем, насколько лихо вы способны кого-то «послать».
8. Вы слишком много загораете.
Этот пункт связан с пунктом «слишком много макияжа». Да, мужчины любят естественную красоту (ну, возможно, слегка приукрашенную).
Им не нравится искусственный цвет лица, искусственные ногти и ресницы, искусственный загар… Последнее, в особенности если вы привыкли «зажариваться» в солярии чуть ли не до черноты, способно отпугнуть некоторых мужчин. К тому же это довольно опасно для вашей кожи.
9. Вы пытаетесь казаться «миленькой».
То, что вы сюсюкаете, как ребенок, постоянно используете исключительно уменьшительно-ласкательные слова и ведете себя, как «блондинка» из плохих анекдотов — это вовсе не мило. Это раздражает.
Мужчинам не нравится, когда их женщины строят из себя маленьких девочек, не способных позаботиться о себе даже в мелочах. В большинстве своем им нравится, когда женщины самодостаточны.
10. Вы обильно используете парфюмерию.
Во-первых, резкий запах «бьет в нос». Во-вторых, он может вызвать головную боль. Парфюм важен, но используйте его разумно.