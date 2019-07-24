Десять вещей, которые мужчины считают в женщинах отвратительными

Поверьте, мужчины находят многое из того, что вам кажется нормальным, совершенно отвратительным. Вот несколько пунктов, над которыми стоит немного поразмыслить.

1. Вы забываете удалять волосы.

Волосы в подмышках. Волосы на ногах. Для многих мужчин они совершенно не эстетичны. Это непроизвольная реакция, корни которой зарыты настолько глубоко в подсознании, что избавиться от них сложно.

И если вы требуете от своего мужчины, чтобы он всегда был выбритым и гладеньким, то вам придется регулярно делать то же самое со своей растительностью — это будет просто честно, пишет Cluber.com.

2. Вы носите слишком много макияжа.

Скажите, что вам больше понравится самим — настоящее яблоко или его восковая имитация, даже если она будет намного красивее? Ну так вот… мужчины, как и вы, любят все натуральное. Да, они не против того, чтобы вы подчеркнули с помощью макияжа естественную красоту, но когда вы «штукатурите» лицо до такой степени, что сами на себя не похожи… Большинству мужчин это совсем не нравится.

А еще у него может появиться ощущение, будто вы пытаетесь его обмануть, подменив свою внешность маской, созданной с помощью макияжа.

3. Вы не знаете норму в алкоголе.

Поверьте, никому не хочется приглядывать за девушкой, которая напилась до такого состояния, что не отвечает за свои поступки. Так что когда вы в следующий раз решите отправиться в компании партнера на вечеринку, где хотите хорошенько расслабиться и выпить, убедитесь, что вы знаете свою меру.

Если вы понимаете, что можете выпить больше, чем вам стоит, научитесь говорить «нет» желающим наполнить ваш бокал. Мужчины любят ответственных женщин — по крайней мере, тех, которым не приходится придерживать волосы, пока содержимое их желудка просится наружу.

4. Вы не следите за волосами.

Поверьте, когда вы выходите из дому, не удосужившись вымыть волосы и хотя бы причесаться, это выглядит не лучшим образом. Если вы поступаете так на постоянной основе, вы не выглядите более «естественно». И, скажите честно, кому будет приятно появиться рядом с вами, когда вы в таком виде?

5. Вы ведете себя мелочно и меркантильно.

Знайте: большинство мужчин тянет к мудрым и слегка загадочным женщинам, которых интересует что-то еще, кроме туго набитого кошелька. И когда женщина, к которой они испытывают романтический интерес, на поверку оказывается мелочной и меркантильной, это очень сильно их огорчает.

Так что если вы показываете мужчине, что счастье вам могут принести лишь роскошные подарки, со временем это приведет к тому, что он начнет испытывать к вам неприязнь.

6. Вы много курите.