Ср, 24.07.2019
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Как катание на велосипеде влияет на здоровье женщины

Велосипедисты. иллюстративное фото.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Спорт становится все популярнее — из инстаграма и обложек журналов на нас смотрят девушки с идеально подтянутым прессом, а в парке невозможно прогуляться, не встретив пару десятков бегунов и велосепедистов.

И это прекрасно — спорт полезен и приятен, до тех пор, пока вы занимаетесь им ради себя и ради удовольств. 

Исследования, проведенные в 2012 и 2014 годах, показали, что чересчур интенсивные занятия велоспортом могут отрицательно сказаться на состоянии мышц тазового дна и вызвать нечувствительность половых органов у женщин, что влияет на ощущения от секса, пишет Umnaja.ru. Давление велосипедного седла на промежность приводит к снижению чувствительности. Конечно, это не значит, что необходимо запретить женщинам занятия велоспортом — но мы можем посоветовать дополнить их упражнениями, которые способствуют укреплению мышц таза.

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