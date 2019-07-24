Как катание на велосипеде влияет на здоровье женщины

И это прекрасно — спорт полезен и приятен, до тех пор, пока вы занимаетесь им ради себя и ради удовольств.

Исследования, проведенные в 2012 и 2014 годах, показали, что чересчур интенсивные занятия велоспортом могут отрицательно сказаться на состоянии мышц тазового дна и вызвать нечувствительность половых органов у женщин, что влияет на ощущения от секса, пишет Umnaja.ru. Давление велосипедного седла на промежность приводит к снижению чувствительности. Конечно, это не значит, что необходимо запретить женщинам занятия велоспортом — но мы можем посоветовать дополнить их упражнениями, которые способствуют укреплению мышц таза.