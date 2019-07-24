Что партнер ждет от отношений с вами согласно знаку Зодиака

Своего спутника жизни мы выбираем из миллионов других не только за красивую внешность, но и потому, что возлагаем на него некоторые надежды. Одним хочется любви и заботы, другим – развития, третьим – шикарной жизни, а четвертым – понимания и поддержки, пишет Клубер.
Интересно, а какие надежды возлагает на вас любимый человек? Вам уже интересно? Тогда давайте обратимся с этим вопросом к профессиональным астрологам.
Овен
Овнам постоянно кажется, что их жизнь скучна и однообразна. Наверное, поэтому в своем партнере они видят отдушину, человека, с которым всегда будет интересно и увлекательно. От любимого человека Овен ожидает интересных, захватывающих предложений, вызовов, которые он с удовольствием станет преодолевать. Кроме того, человек, управляемый Марсом, невероятно азартен, а значит, ему просто необходим партнер, который будет с ним соревноваться и стимулировать его быть активнее и успешнее. Овен ожидает, что его любимый человек будет таким же активным, как и он сам.
Телец
Телец разноплановый, но уж слишком неуверенный в собственных силах человек. Ему нужна мощная поддержка, и он очень надеется, что в лице второй половинки обретет именно такого человека, который всегда и во всем будет поддерживать Тельца. Кроме того, подопечный Венеры отличается недальновидностью, у него явные проблемы с построением перспективных планов. Он просто мечтает, чтобы вторая половинка оказалась тем стратегом, который разработает план их счастливого будущего. Если рядом окажется именно такой человек, который будет подбадривать и координировать Тельца, пара обещает быть чрезвычайно крепкой.
Близнецы
По философии представителей знака Близнецы они появились на свет для того, чтобы наслаждаться жизнью. Поэтому заведя отношения, эти личности рассчитывают, что рядом с ними окажется такой же жизнерадостный человек, который станет им верным другом и будет помогать получать наслаждение от каждого прожитого дня. Помимо прочего, Близнецы совсем не желают работать и обеспечивать семью. Если есть возможность, они с радостью готовы переложить данную ответственность на своего партнера. Именно поэтому многие Близнецы, заключая брак, рассчитывают, что обеспечивать их семью будет именно вторая половинка.
Рак
Раку не так просто найти свою вторую половинку, а все потому, что этот человек со сложным характером, который требует от своего партнера верности и максимальной открытости. Обманывать чаяния Рака не рекомендуется никому, ведь в этом случае представитель стихии Воды никогда не простит любимого человека. А еще, представители знака Рак – личности чувственные, которым необходимо ощущать, что партнер с ними до конца откровенен. Дав согласие любить друг друга до последнего вздоха, эти люди рассчитывают, что смогут говорить с любимым буквально обо всем, и партнер никогда и ничего не утаит от любимого Рака.
Лев
Львы обладают манией величия, и считают себя истинным совершенством. Поэтому от своего любимого человека они ждут восхищенных взглядов и хвалебных слов, причем, не столько на ушко, сколько в окружении других людей. Этим личностям просто необходим рядом человек, который будет доносить всему миру об их талантах. В то же время у Львов чрезвычайно развито чувство собственного достоинства и они мечтают о том, что и любимый человек будет иметь такой же стержень в характере. Представителям данного знака важно, чтобы их любимого человека все уважали, чтобы хвалили выбор Льва и удивлялись его прозорливости.
Дева
Подопечные Меркурия очень осторожно подходят к выбору второй половинки, а все потому, что у этих личностей завышенные требования к кандидату на руку и сердце. Естественно, у Девы огромные ожидания в отношении любимого человека. Прежде всего, представители стихии Земли надеются, что их партнер будет соглашаться на все правила и требования, которые устанавливает Дева. Этот человек рассчитывает, что именно он будет главенствовать в семье, а вторая половинка будет безропотно подчиняться. Помимо этого, Дева рассчитывает, что у любимого человека будет больше храбрости, которой они станут заражать и самих Дев.
Весы
Заведя знакомство или вступая в брак, представители знака Весы рассчитывают, что их любимый человек будет поддерживать ту гармонию, которую пытаются создать вокруг себя подопечные Венеры. Эти личности очень надеются, что партнер окажется не просто любимым человеком, но и настоящим другом, человеком, с которым можно поговорить об искусстве, поспорить и услышать альтернативное мнение. При этом Весы не самые приспособленные к жизни личности. Им хочется, чтобы любимый человек обеспечивал семью все необходимым, в то время как они будут отвечать за душевную сферу. С таким подходом союз Весов и их партнера может продлиться да самых преклонных лет.
Скорпион
Представители знака Скорпион – личности волевые, привыкшие управлять и командовать. Поэтому от партнера они, прежде всего, ожидают подчинения, согласия в принимаемых решениях и полной поддержки всех задумок Скорпиона. Этому человеку жизненно необходим единомышленник, и подопечные Марса рассчитывают, что партнер не будет ставить их решения под сомнение и мешать осуществлению планов. А еще Скорпион ожидает от партнера верности. Представитель данного знака слишком ревнив и надеется, что ему не придется демонстрировать любимому человеку свое недоверие и устраивать за ним слежку.
Стрелец
Стрельцы ведут слишком неорганизованную и сумбурную жизнь. Поэтому, повстречав свою вторую половинку, эти люди надеются, что с ней в их жизнь придет порядок и стабильность. Действительно, без организованного и здравомыслящего партнера подопечные Юпитера могут попросту испортить собственную жизнь, попав в неприятную ситуацию. Между тем, даже заведя отношения, Стрелец ожидает, что партнер не станет ограничивать его, не будет препятствовать встречам с друзьями и регулярным загулам. Стрельцам просто необходимо ощущать внутреннюю свободу, ведь в неволе эти личности неизменно угасают.
Козерог
С появлением в жизни Козерога второй половинки, этот человек надеется, что кроме любимого человека приобрел и верного союзника, коллегу и напарника, который будет способствовать их общему развитию и обогащению. Козерог – человек закрытый, который редко впускает посторонних в свою жизнь. И если это произошло, значит, подопечный Сатурна очень рассчитывает на своего партнера. Козерог ждет, что партнер поможет совершить ему настоящий рывок в развитии и головокружительную карьеру. К тому же, Козерогу просто необходим рядом человек, который будет понимать их с полуслова. И это их ключевое ожидание от любимого человека.
Водолей
Выбрав себе человека для жизни, Водолей искренне надеется, что его партнер окажется тем человеком, который раскроет для подопечного Урана новый мир. Ему очень хочется, чтобы рядом был умный и эрудированный партнер, с которым можно поспорить, и в споре найти истину. Только рядом с таким человеком Водолей будет по-настоящему счастлив. А еще представитель данного знака верит, что его вторая половинка будет постоянно тянуть Водолея во всевозможные приключения, станет соблазнять его новыми путешествиями и открытиями, которых этому человеку так не хватает. Представитель данного знака хоть и храбрый, но ему совсем не помешает поддержка уверенной в себе личности.
Рыбы
В представителях данного знака зарыт огромный потенциал для развития. Вот только природная скромность и боязливый характер мешают раскрытию их талантов. Поэтому, с появлением в жизни Рыб второй половинки, эти личности очень надеются на поддержку. Они верят, что партнер поможет им развиться, подтолкнет, направит и подарит столь необходимую уверенность в собственных силах. А еще Рыбам необходим человек, который сможет понять и полюбить их душу, человек, с которым можно быть до конца откровенным. И подопечные Нептуна надеются, что их любимый человек будет именно таким – чутким и понимающим.