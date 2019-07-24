Что партнер ждет от отношений с вами согласно знаку Зодиака

Дева

Подопечные Меркурия очень осторожно подходят к выбору второй половинки, а все потому, что у этих личностей завышенные требования к кандидату на руку и сердце. Естественно, у Девы огромные ожидания в отношении любимого человека. Прежде всего, представители стихии Земли надеются, что их партнер будет соглашаться на все правила и требования, которые устанавливает Дева. Этот человек рассчитывает, что именно он будет главенствовать в семье, а вторая половинка будет безропотно подчиняться. Помимо этого, Дева рассчитывает, что у любимого человека будет больше храбрости, которой они станут заражать и самих Дев.

Весы

Заведя знакомство или вступая в брак, представители знака Весы рассчитывают, что их любимый человек будет поддерживать ту гармонию, которую пытаются создать вокруг себя подопечные Венеры. Эти личности очень надеются, что партнер окажется не просто любимым человеком, но и настоящим другом, человеком, с которым можно поговорить об искусстве, поспорить и услышать альтернативное мнение. При этом Весы не самые приспособленные к жизни личности. Им хочется, чтобы любимый человек обеспечивал семью все необходимым, в то время как они будут отвечать за душевную сферу. С таким подходом союз Весов и их партнера может продлиться да самых преклонных лет.

Скорпион

Представители знака Скорпион – личности волевые, привыкшие управлять и командовать. Поэтому от партнера они, прежде всего, ожидают подчинения, согласия в принимаемых решениях и полной поддержки всех задумок Скорпиона. Этому человеку жизненно необходим единомышленник, и подопечные Марса рассчитывают, что партнер не будет ставить их решения под сомнение и мешать осуществлению планов. А еще Скорпион ожидает от партнера верности. Представитель данного знака слишком ревнив и надеется, что ему не придется демонстрировать любимому человеку свое недоверие и устраивать за ним слежку.

Стрелец

Стрельцы ведут слишком неорганизованную и сумбурную жизнь. Поэтому, повстречав свою вторую половинку, эти люди надеются, что с ней в их жизнь придет порядок и стабильность. Действительно, без организованного и здравомыслящего партнера подопечные Юпитера могут попросту испортить собственную жизнь, попав в неприятную ситуацию. Между тем, даже заведя отношения, Стрелец ожидает, что партнер не станет ограничивать его, не будет препятствовать встречам с друзьями и регулярным загулам. Стрельцам просто необходимо ощущать внутреннюю свободу, ведь в неволе эти личности неизменно угасают.

Козерог

С появлением в жизни Козерога второй половинки, этот человек надеется, что кроме любимого человека приобрел и верного союзника, коллегу и напарника, который будет способствовать их общему развитию и обогащению. Козерог – человек закрытый, который редко впускает посторонних в свою жизнь. И если это произошло, значит, подопечный Сатурна очень рассчитывает на своего партнера. Козерог ждет, что партнер поможет совершить ему настоящий рывок в развитии и головокружительную карьеру. К тому же, Козерогу просто необходим рядом человек, который будет понимать их с полуслова. И это их ключевое ожидание от любимого человека.

Водолей

Выбрав себе человека для жизни, Водолей искренне надеется, что его партнер окажется тем человеком, который раскроет для подопечного Урана новый мир. Ему очень хочется, чтобы рядом был умный и эрудированный партнер, с которым можно поспорить, и в споре найти истину. Только рядом с таким человеком Водолей будет по-настоящему счастлив. А еще представитель данного знака верит, что его вторая половинка будет постоянно тянуть Водолея во всевозможные приключения, станет соблазнять его новыми путешествиями и открытиями, которых этому человеку так не хватает. Представитель данного знака хоть и храбрый, но ему совсем не помешает поддержка уверенной в себе личности.

Рыбы