Скарлетт Йохансон показала кольцо за 360 тысяч

34-летняя актриса и 37-летний комик Колин Джост объявили, что готовятся к свадьбе. Точная дата торжества пока неизвестна, зато невеста успела похвастаться помолвочным кольцом. Заветный аксессуар мужчине обошелся в круглую сумму: в переводе на евро - почти 360 000, пишет Стархит.
Сейчас Скарлетт Йохансон активно работает над киноадаптацией комиксов Marvel. Актриса сыграет русскую шпионку Черную вдову, которой на этот раз выделили отдельную ленту. Недавно звезду пригласили на международный фестиваль Comic-Con. Женщина с энтузиазмом рассказывала о будущем проекте, однако зоркие поклонники заинтересовались иной деталью. На заветном пальце актрисы красовалось кольцо с крупным светло-коричневым бриллиантом.
По словам экспертов, роскошное украшение обошлось жениху в 400 тысяч долларов (почти 360 тысяч евро). Драгоценный камень выполнен в форме капли, а его размер составил 11 каратов. Бриллиант относится к типу IIA, что встречается очень редко. Кроме того он выполнен известным мастером Джеймсом де Живанши. К слову, ювелирный дизайнер является племянником легендарного кутюрье Юбера де Живанши.
Очевидно, таким уникальным подарком Колин Жост хотел подчеркнуть силу своей любви. Пара вместе уже два года, а о свадьбе заговорила несколько месяцев назад. Говорят, что кольцо мужчина вручил в день помолвки, выйти же с ним публично актриса решилась только недавно. По словам Скарлетт, она нашла в Колине идеального спутника жизни, который понимает ее с полуслова. Главным преимуществом жениха артистка считает чувство юмора. Колин — известный комик, соавтор популярных вечерних шоу, а также писатель. «Они разделяют любовь к едкому юмору и негодование по поводу социальных проблем. У них много общего», — говорил инсайдер.
Напомним, что Йохансон уже дважды была в статусе жены. Ее первым супругом стал звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс, брак с которым продлился недолго — всего два года. Во второй раз актриса пошла под венец с арт-дилером и куратором выставок Роменом Дориаком. Вместе они растили дочь Роуз Дороти, но и этот союз не удалось спасти. Артистка признавалась, что отношения не складывались из-за творческих амбиций супругов. «Двум актерам ужиться под одной крышей — та еще задача. Надо четко разделять жизнь и работу и понимать, сколько времени вы готовы друг другу уделять. Особенно если ваши карьеры развиваются одинаково успешно. А в ситуации, когда один вырывается вперед, практически невозможно избежать конкуренции. Тут ничего не поделаешь!» — говорила звезда.