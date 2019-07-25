Скарлетт Йохансон показала кольцо за 360 тысяч

Сейчас Скарлетт Йохансон активно работает над киноадаптацией комиксов Marvel. Актриса сыграет русскую шпионку Черную вдову, которой на этот раз выделили отдельную ленту. Недавно звезду пригласили на международный фестиваль Comic-Con. Женщина с энтузиазмом рассказывала о будущем проекте, однако зоркие поклонники заинтересовались иной деталью. На заветном пальце актрисы красовалось кольцо с крупным светло-коричневым бриллиантом.

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

По словам экспертов, роскошное украшение обошлось жениху в 400 тысяч долларов (почти 360 тысяч евро). Драгоценный камень выполнен в форме капли, а его размер составил 11 каратов. Бриллиант относится к типу IIA, что встречается очень редко. Кроме того он выполнен известным мастером Джеймсом де Живанши. К слову, ювелирный дизайнер является племянником легендарного кутюрье Юбера де Живанши.

ФОТО: CHRIS DELMAS / AFP

Очевидно, таким уникальным подарком Колин Жост хотел подчеркнуть силу своей любви. Пара вместе уже два года, а о свадьбе заговорила несколько месяцев назад. Говорят, что кольцо мужчина вручил в день помолвки, выйти же с ним публично актриса решилась только недавно. По словам Скарлетт, она нашла в Колине идеального спутника жизни, который понимает ее с полуслова. Главным преимуществом жениха артистка считает чувство юмора. Колин — известный комик, соавтор популярных вечерних шоу, а также писатель. «Они разделяют любовь к едкому юмору и негодование по поводу социальных проблем. У них много общего», — говорил инсайдер.