Диетолог назвал полезные и вредные продукты для завтрака

На днях бразильские ученые представили данные о том, что отказ от домашних завтраков перед школой является одной из ведущих причин стремительного ожирения среди современных подростков, а также преждевременного развития у молодых поколений диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Medikforum.ru.

Комментируя заявление иностранных ученых, российский специалист, диетолог Елена Соломатина, отметила: употребление завтрака действительно является своеобразной мерой защиты от развития ожирения.

«Завтракая, затем в течение дня мы съедаем гораздо меньше пищи. Получается, что общая калорийность рациона снижается», - пояснила специалист.

Также Соломатина рассказала, каким должен быть завтрак.

Полезные продукты. Из полезных для завтрака продуктов диетолог выделила сложные углеводы, источником которых являются цельнозерновые крупы и приготовленные из них каши. Также полезен белок – в виде омлетов, сыра или творожной запеканки.

«Если сочетать углеводы и белок, это обеспечит длительное чувство сытости, предотвратит колебания сахара в крови набор лишнего веса», - констатировала Людмила Соломатина.

Вредные продукты. Диетолог посоветовала отказаться от употребления на пустой желудок сладких продуктов и напитков, таких как разнообразная выпечка, подслащенные чай и кофе, хлопья. По словам эксперта, при этом происходит резкий подъем глюкозы и выброс инсулина, после чего довольно быстро вновь возникает желание есть, а также наблюдаются усталость и снижение работоспособности.