Самая опасная еда на свете, которая может убить человека

1. Ямайский аки

Фрукт с Ямайки под названием аки выглядит симпатично только с виду. Чёрные косточки внутри этого плода содержат яд, который способен вызвать отравление и даже смерть. Есть можно только мякоть аки и только спелую — зелёный фрукт также очень опасен.

2. Африканская кассава

Кассава — это традиционная лепёшка из Африки, которая готовится из корней одноимённого растения. Их перемалывают на муку и выпекают лепёшки — на первый взгляд, ничего опасного, однако растение кассава содержит сильный яд, который убьёт человека при неправильном приготовлении.

3. Корейский саннакчи

Корейское блюдо саннакчи — это щупальца осьминога под соусом, которые подают сразу же после их отделения от тела ещё живого моллюска. Это блюдо опасно тем, что щупальца, рефлекторно дёргающиеся после недавней смерти осьминога, могут присосаться к стенкам горла и вызвать удушье.

4. Чукотский копальхен

Копальхен называется блюдо из мяса оленя, которое готовят на Чукотке. Для его приготовления выбирают старое животное, которое убивают, а тело «консервируют» в болоте на несколько месяцев. Не стоит и упоминать, сколько паразитов заводится в трупном мясе убитого и утопленного в болоте оленя.

5. Лягушка-бык