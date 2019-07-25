Каким приметам для беременных стоит доверять, а какие считать суеверием

Одной из самых распространённых примет является запрет на стрижку и окрашивание волос для беременных женщин, пишет Rsute.ru. Это связано с тем, что в древности волосы считались источником жизненной силы и связи человека с духовным миром. Кроме того, длинные волосы, заплетённые в косы, являлись главным, а иногда и единственным, украшением женщины. Поэтому лишиться их она не могла. Волосы берегли, расчёсывали раз в неделю, а мыли и того реже.

В 21 веке представить себе женщину, которая выходит из дому не расчёсанной и может отказываться от любимой причёски почти на год, сложно. Но каждая имеет право решать для себя, что важнее – стильный внешний вид или душевное спокойствие. Никакого вреда организму будущей мамы или ребёнка стрижка не несёт. Но ею вполне можно пожертвовать ради самоуспокоения, которое так важно во время беременности.

Кроме того, отпуская волосы в это время, женщина получает шанс опробовать смену имиджа. Тем более, что из-за изменений гормонального фона, волосы прекрасно растут и становятся особенно пышными и блестящими.

Делать химическую завивку или использовать укладочные средства медики не рекомендуют. Токсичные химикаты могут повредить плоду и даже спровоцировать выкидыш на ранних сроках беременности. А вот запрет самостоятельно стричь себе волосы, можно смело отнести к области вымыслов и суеверий.