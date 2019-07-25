Рецепты правильного приготовления кукурузы, чтобы получить сочный и мягкий початок

Как правильно выбрать початки кукурузы

Успех приготовления кукурузы в полной степени зависит от правильного выбора початков. Чтобы блюдо в итоге получилось вкусным, мягким и сочным стоит со всей внимательностью отнестись к выбору продукта, приобретая его на местном рынке или магазине.

Одним из важных моментов выбора является наличие листьев на початках, которые должны быть зеленого цвета, что говорит о свежести данного продукта. Листья кукурузы образуют защитную оболочку для нее, защищая от повреждения ее. Сами зерна должны иметь молочный желтый цвет, без наличия на них плесени, любых пятен или проплешин. Если приобретать ярко желтого цвета початок, то в итоге такая кукуруза после приготовления будет жесткой и невкусной.

Как правильно приготовить кукурузу

Любители данного продукты хотят в итоге приготовления получить мягкую, сочную и необычайно вкусную кукурузу, но порой бывает совсем по-другому. Но если выбор сделан правильный, остается освоить секреты приготовления этого продукта. Существуют важные моменты в правильном приготовлении початков, которые стоит узнать и запомнить раз и навсегда

Прежде чем приступить к тепловой обработке початков стоит взять себе за правило замачивать продукт на несколько часов. Это позволит сделать ее зерна мягкими. Продукт необходимо варить в несоленой воде, так как добавление этой специи сделает кукурузу жесткой. Лучше всего варить початки с листьями, но прежде всего, необходимо избавить ее от волокон. Такое приготовление сделает ее ароматной и сочной. Молодая кукуруза варится не больше 25 минут, а если она уже зрелая, то на ее изготовление понадобится как минимум 2 часа. Во время приготовления можно снять пробу на готовность, готовая кукуруза будет мягкой и сладкой, в таком случае початки будут готовыми. После того как кукуруза будет готова, необходимо слить жидкость и оставить ее в закрытой кастрюле, при этом нужно укутать тару и дать ей время дойти окончательно. Такая техника придаст блюду нежности и необычайно приятный вкус. В конце процесса початки очищаются от листьев и натираются солью. Лучше всего полить кукурузу маслом сливочным, после чего можно смело приступить к трапезе.

Способы приготовления кукурузы

Существует множество альтернатив готовки данного продукта, стоит испробовать их все, чтобы найти свой любимый способ, который будет дарить царское наслаждение искусить данное блюдо.

1. Приготовление кукурузы в духовке

Одним из способов приготовить вкусную кукурузу – это духовка. Перед началом необходимо смазать форму для запекания небольшим количеством масла, после чего можно смело выложить на нее початки. Дальше кукуруза заливается водой, чтобы жидкость полностью ее покрыла. Форма накрывается фольгой и отправляется в духовку. Время приготовления от 1 до 2 часов, все зависит от зрелости кукурузы.

2. Приготовление кукурузы в пароварке

Это, пожалуй, один из простых рецептов приготовления. Решетки необходимо смазать маслом, положить кукурузу и залить ее жидкостью. Крышка плотно закрывается и спустя 40 минут блюдо будет готово.

3. Приготовление кукурузы в микроволновой печи

Перед тем как использовать данный вариант приготовления, необходимо подготовить продукт для приготовления – замочив его в проточной воде на 1 или 2 часа. Початки помещаются в паке с добавлением небольшого количества жидкости. После чего пакет завязывается. Необходимо сделать несколько маленьких отверстий, чтобы выходил пар. Мощность ставится самая большая. Также не стоит забывать об использовании специальной посуды для микровалновки. Блюдо готовится около 15 минут.

4. Приготовление кукурузы в аэрогриле

Перед приготовлением кукуруза заворачивается в пленку и выкладывается на устройство для приготовления. Температура ставится 210 градусов. Время приготовления 40 минут.